Hier ist Evelyn Burdecki und ihre erste große Werbekampagne

Donnerstag, 25. April 2019 13:10 Uhr

Evelyn Burdecki hat ihre erste Werbekampagne an Land gezogen und ist das neue Gesicht für einen Schokoriegel. Mr.Jim startet mit einer neuen und nationalen Testimonial-Kampagne unter dem Motto #brainfoodfueralle. Und da passt Evelyn natürlich wie die Faust aufs Auge.

Mr. Jim klingt wie der bekannte Schokoriegel Mr. Tom? Richtig, Mr. Jim besteht aus dem Original Mr.Tom, zusätzlichen Erdnüssen und Schokolade angereichert.

Für die Kampagne ließ sich Wortakrobatin und Dschungelkönigin Evelyn Burdecki mit dem neuen Schokoriegel ablichten und macht das wie ein echter Profi.

Wie Verona Pooth?

Gekonnt hält sie die Riegel in die Kamera, als hätte sie noch nie etwas anderes gemacht. Auf Instagram schreibt Evelyn: „Mir tun die Sonnenstrahlen richtig gut! Die tun mir super gut und damit ich rund um happy bin, beiß ich gern in meinen neuen Freund Mr.Jim! Seine Schoki macht mich happy und die leckeren Erdnüsschen geben mir Energie für meine neuen Aufgaben!“

Ob Evelyn mit dieser Kampagne das Zeug hat in Verona Pooths Fußstapfen zu treten? Schließlich wurde die in den 90er-Jahren als Werbeikone bekannt und sorgte mit ihren Sprüchen für Kult-Faktor. Auf jeden Fall ist es ein guter Schritt in die richtige Richtung.