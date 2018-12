Hier küsst Demi Lovato ihren neuen Freund

Sonntag, 30. Dezember 2018 10:35 Uhr

Nach überstandenem Entzug genießt Demi Lovato ihr neu gefundenes Liebesglück, wie ein neuer Instagram-Clip zeigt.

Demi Lovato hatte ein wahrlich schreckliches Jahr 2018, doch es gelang ihr, sich nach ihrer Überdosis durch einen Entzug zu kämpfen und clean zu werden. Nun scheint sie die Weichen für ein besseres Jahr 2019 stellen zu wollen. Die 26-jährige Sängerin veröffentlichte via Instagram Story ein Video, in dem sie ihren neuen Freund Henry Levy an Bord eines Privatflugzeugs küsst.

Laut „Just Jared“ war zunächst berichtet worden, dass Lovato und Levy im Rahmen des Entzugs nur gute Freunde geworden seien. Offenbar scheint sich daraus eine länger andauernde romantische Beziehung entwickelt zu haben. „Just Jared“ zufolge ist es nicht das erste Mal, dass die beiden ihre Zuneigung füreinander öffentlich zeigen.

Dankbar, am Leben zu sein

Nach Beendigung der Reha zeigte sich Lovato im September dankbar und schrieb via Twitter: „Wenn ich das Gefühl habe, dass die Welt etwas wissen muss, werde ich es selbst verraten. Ansonsten hört auf, über meine Erholung zu schreiben, denn das ist allein meine Angelegenheit. Ich bin clean und dankbar, am Leben zu sein und ich kümmere mich jetzt um mich selbst. Eines Tages werde ich der Welt sagen, was genau passiert ist, und warum und wie mein Leben heute aussieht, aber bis ich bereit bin, dass mit den Leuten zu teilen, hört auf, neugierig zu sein und euch Sachen auszudenken, von denen ihr keine Ahnung habt. Ich brauche noch immer Platz und Zeit zum Heilen.“