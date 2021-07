Hier lästert Jennifer Lopez über Ben Afflecks Tattoo

28.07.2021 15:15 Uhr

Ben Affleck schwebt nach seinem gefeierten Liebes-Comeback mit Jennifer Lopez auf Wolke Sieben und genießt die Paarzeit in vollen Zügen. Doch jetzt könnte eine Läster-Attacke von JLo gegen ihn ein bisschen für Unmut sorgen.

Gerade haben sie ihre Liebe zueinander neu entdeckt und feiern ihre überschwänglich ihre Liebes-Reunion – doch was, denn Ben Affleck (48) sieht, wie seine alt-neue Freundin JLo (52) über ihn in der Vergangenheit gelästert hat? Momentan geht ein Interview aus dem Jahr 2016 viral, in dem sie sich ausgerechnet über sein berüchtigtes Rückentattoo lustig macht. Gemein ist ein, aus Flammen aufsteigender Phönix.

Jennifer Lopez: „Es ist schrecklich“

„Es ist schrecklich! “ sagte Lopez damals bei „What Happens Live“, als sie nach dem feurigen Design ihrer damaligen und jetzigen, nun ja, Flamme, gefragt wurde. „Und das würde ich ihm sagen“, fügte sie hinzu. „Was machst du da mit dir? Es hat zu viele Farben! Seine Tattoos haben immer zu viele Farben. Sie sollten nicht so bunt sein, versteht ihr was ich meine? Sie sollten cooler sein.“

Affleck präsentierte das verschmähte Tintenwerk bereits 2015, als er sich von Ex-Frau Jennifer Garner trennte. Während er zuerst nicht dementierte, dass es eine Fälschung sei, verteidigte er seitdem das „Kunstwerk“und räumte ein, dass die „Öffentlichkeit nicht so positiv darauf reagiert“.

Er liebt sein Tattoo, sie offenbar nicht

„Es repräsentiert etwas sehr Wichtiges für mich. Es ist für mich bedeutungsvoll“, sagte er 2019 in der „Ellen DeGeneres Show“. „Ich mag es. Es ist etwas, das ich irgendwie privat gehalten habe … Ich liebe mein Tattoo. Ich bin sehr glücklich damit.“ Na immerhin einer!

Lopez und Affleck ließen ihre Romanze in diesem Frühjahr wieder aufleben und machten das Ganze an diesem Wochenende und an ihrem Geburtstag sogar auf Instagram offiziell. Jetzt fragen sich viele Fans, ob der Schauspieler sich Stars wie Pete Davidson anschließen wird und bald nach Tattoo-Entfernungsexperten sucht, um es weglasern zu lassen. „JLo wird Ben Affleck dazu bringen, sein Rückentattoo entfernen zu lassen. Ich freue mich für ihn“, twitterte jemand.

Ein anderer fügte hinzu: „Ich wette, JLo lässt Ben sein Hemd immer anbehalten, sie hat nicht die Geduld für dieses Trash-Tattoo“

Behält er jetzt immer sein Shirt an?

Und Affleck schien sein T-Shirt tatsächlich während ihres Saint-Tropez-Kurzurlaubs anbehalten. Das hielt ihn aber nicht davon ab, eine sexy Szene aus Lopez ‚Jenny From the Block‘-Video nachzustellen, indem er ihr, wie in der berühmt-berüchtigten Szene, seine Hand auf den Po legte. Es könnte natürlich auch einfach gut sein, dass die Sängerin einen Weg gefunden hat, über Afflecks Körperkunst hinwegzusehen, denn sie würdigte die Liebe zu ihrem Freund sogar so sehr, dass sie vergangene Woche in Monaco eine „Ben“ -Halskette trug.

Exfrau und bester Kumpel finden es auch schlimm

Allerdings steht Jennifer Lopez nicht alleine da mit ihrer Meinung zum Schreckens-Tattoo von Ben. entschließt. Jennifer Garner, die mit dem Schauspieler von 2005 bis 2015 verheiratet war, drückte 2016 ihre Ablehnung gegen das riesige Tattoo aus und sagte gegenüber „Vanity Fair“: „Weißt du, was wir in meiner Heimatstadt dazu sagen würden? ‚Segnet sein Herz.‘“ Die 49-jährige Schauspielerin fuhr fort: „Ein Phönix erhebt sich aus der Asche. Bin ich die Asche in diesem Szenario? Ich nehme Ärger. Ich weigere mich, die Asche zu sein.“

Sogar Afflecks bester Freund Matt Damon – der kürzlich seine Begeisterung über Bennifers Wiedersehen zum Ausdruck brachte – hat sich öffentlich über das Rückenbildnis lustig gemacht, obwohl er scherzhaft zugab: „Es ist nicht die Aufgabe eines Mannes, einem anderen Mann zu sagen, was er mit seinem Rücken tun kann oder nicht.“