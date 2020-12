29.12.2020 22:44 Uhr

Hier meldet sich Michael Wendler, der Erlöser, aus der Gosse!

Es bleibt erstaunlich, wie Komiker Michael Wendler das Unheil predigt, dass über uns hereinzubrechen droht. Über den Messengerdienst Telegram, Sammelbecken von Corona-Leugnern und Verschwörungstheoretikern, verbreitet der einstige Reality-Star noch immer seinen geistigen Dünnschiss.

Noch immer gibt es auch da reichlich Nutzer, die die Pandemie trotz nachweislich weltweiter steigender Ansteckungszahlen konsequent leugnen und einen Dreck verbreiten, der die aktuelle Faktenlage und die vor allem unterschiedlichen wissenschaftlichen und politischen Quellen und die Meinung Andersdenkender uneinsichtig und dickköpfig ignoriert.

So entlarven sich auch Wendlers hanebüchene Kommentare quasi von selbst. Da wird zusammengeschustert, vereinfacht und verallgemeinert bis es in die letzte hohle Birne passt. Und da wird weggelassen und vor allem zensiert, um daraus das eigene Fake-News-Wunschbild zu zimmern.

Hier präsentieren wir die Abschrift eines besonders geisteskranken Audio-Kommentars vom 27. Dezember – inhaltliches Niveau: das eines Drittklässlers. Schwerpunkte: US-Wahl und Impfungen.

Wir haben uns erlaubt, die Stellen rot zu markieren, für die der Wendler, wahrscheinlich die rechte Hand Gottes, weder Belege und Beweise noch Fakten oder Einordnungen liefert und hinter die eigentlich Fragezeichen gehören! Ansonsten entlarvt sich mit seinem Geschwurbel einfach selbst.

Und so ein brandgefährlicher Ultra-Dummschwätzer wird ab Januar 13 Wochen lang bei RTL hinterm DSDS-Jurypult sitzen!

Guten Morgen aus Amerika!

„Guten Morgen aus Amerika. Es ist 12.48 Uhr und ich begrüße besonders alle neuen Follower auf meinem Telegram-Kanal, Ihr seid herzlich Willkommen und ihr werdet hier über mich bestens informiert über die aktuellen Geschehnisse hinter den Kulissen, abseits der Mainstream- Medien-Information.

Das ist wirklich unfassbar, was euch die Mainstream-Medien in Deutschland alles absichtlich nicht berichten, absichtlich euch nicht von der Agenda berichten die eigentlich im Hintergrund läuft. Ich werde hier immer wieder dieselben Themen posten, die ganz wichtig sind mit den neuesten Informationen, denn alles gehört zusammen.

Es ist einmal die Wahl in den USA mit diesem Riesen-Wahlbetrug, der hier stattgefunden hat, um Donald Trump zu verhindern, denn Donald Trump ist derjenige, der die Agenda stört und der muss beseitigt werden, sagen natürlich die Deepstate-Medien und die Deepstate-Organisationen.

Ihr Lieben, ihr müsst einfach Folgendes wissen: Was hier im Hintergrund läuft ist wirklich der schlimmste Angriff gegen die Freiheit und der Menschheit den es jemals gegeben hat. Das ist keine Spinnerei, das ist tatsächlich so. Die Beweise dafür liegen auf der Hand und die erfahrt ihr gerade auch am eigenen Leib über Lockdowns, die wissenschaftlich falsch sind und nachweislich unsinnig. Eine Maskenpflicht, die wissenschaftlich bewiesen nichts bringt. Diese freiheitlichen Einschränkungen, diese Einschränkungen des Grundgesetzes! Alleine schon die bestätigen eigentlich das, was hier im Hintergrund aufgebaut wird. Nämlich eine pure Angstmacherei und die Vorbereitung auf etwas noch viel Schlimmeres, was daraufhin folgen soll.

Jetzt wird die Impfung eingeführt. Ein neues Impfmittel, das angeblich ein Heilmittel sein soll und die Corona-Angst den Leuten nehmen soll. Gleichzeitig wird allerdings schon vermittelt, dass, wenn man diese Impfung bekommt, nicht von der Maske und auch von den Lockdown-Maßnahmen befreit wird. Also da braucht man doch nur eins und eins zusammenzählen und man merkt ganz genau um was es hier geht. Die Impfung ist Gift und wer diese Impfung zu sich nimmt der begibt sich in höchste Gefahr. Diese Gefahr, die übrigens durch jede Impfung ausgehen kann, die wird komplett verharmlost in den Medien. Da schlagen wirklich tausende von Wissenschaftlern Alarm. Das wird allerdings auf höchster politischer Ebene ignoriert.

Wer diese Warnungen einfach in den Wind schlägt, der begibt sich in höchste Gefahr. Die Menschen wissen gar nicht was sie sich da in den Körper indizieren (Wendler meint „injizieren“), was das auch bedeutet für den Organismus. Es ist Gift und bringt nichts, außer dass man vielleicht daran verrecken kann.

Es ist wichtig zu wissen, dass ihr euch nicht impfen lassen dürft. Das ist ganz ganz wichtig. Macht das bitte nicht und warnt bitte auch alle anderen. Sagt Nein, denn wo Druck entsteht, dann könnt ihr euch eins und eins zusammenzählen, dann stimmt etwas nicht. Dann gibt es keine Freiheit mehr, keine Demokratie mehr und das passiert hier gerade!

Deutschland wird auf den Kopf gestellt. Deutschland wird verändert. Deutschland wird sozialistisch. Die demokratischen Werte, die Deutschland einmal hatte, gehen völlig verloren und das über eine politische Führung, die überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist. Die Warnungen in den Wind schlägt, die Vernunft nicht mehr annimmt – und das passiert hier gerade. Unfassbar, was sich die Menschen alles gefallen lassen. Es ist wichtig, dass man das begreift. Gut, dass ihr hier seid, so habt ihr die Möglichkeit euch zensurfrei zu informieren, über die Dinge die hinter den Kulissen wirklich laufen.

Deswegen, ich habe es gerade schon erwähnt, werde ich immer wieder auf die Themen eingehen: Präsidentschaftswahlen und die komplette Impf-Agenda, der ganze Sumpf der sich dahinter befindet. Die neue Weltordnung muss unbedingt verhindert werden. Das bedeutet das Ende der Freiheit der Menschheit und das will glaube ich keiner von uns erleben.“