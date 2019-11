Hier rasiert sich Evangeline Lilly einfach ihre Mähne ab!

Evangeline Lilly (40), Star aus „Ant-Man and The Wasp“, „Der Hobbit“ und der Serie „Lost“, kann auch anders. Sie hat sich kurzerhand von ihrem bekannten langem Haupthaar verabschiedet!

Auf Instagram präsentierte die Schauspielerin neue Posts, in denen sie Hand anlegt und ihre langen Haare abschneidet. „Hallo Welt. Es ist ein wunderschöner Tag“ kommentiert sie den neuen Look.

Neuer Look für neue Rolle?

„Anhalten oder weitermachen?“ schrieb sie zunächst zu einem Video, in dem sie sich bereits eine Seite ihres Kopfes rasiert. „Diejenigen von Euch, die mir auf The Squickerwonkers folgen, wissen es bereits.“ „The Squickerwonkers“ ist Lillys Kinderbuchreihe, die sie seit 2014 veröffentlicht. Diese Geschichten haben teilweise Einfluss auf ihren neuen Look.

Ansonsten gibt es keinen Hinweis darauf, ob der Look für eine Rolle in einem kommenden Film ist oder nicht. Es sieht ganz so aus, als dass Lilly einfach die Entscheidung getroffen hat, sich von ihrer Wallemähne zu verabschieden.

Es bleibt spannend, aber: Sie sieht mit den raspelkurzen Haaren super aus!

Quelle: instagram.com