Hier sehen wir Elizabeth II. mit drei möglichen künftigen Königen

Das britische Königshaus veröffentlichte pünktlich zum Jahresbeginn ein neues Foto aller potenzieller Thronfolger! Mit dabei die amtierende Königin Elizabeth II. Nun ist Rätselraten angesagt: wer ist der nächste?

Die 93-jährige Monarchin (seit 1952 im Amt) zeigt sich wieder allein mit ihren drei männlichen Erben an ihrer Seite auf einem wundervoll inszenierten Foto und läutet das neue Jahrzehnt ein. Ein Jahrzehnt, in dem ihre Majestät – mit Verlaub, wie auch immer – abdanken dürfte.

Quelle: instagram.com

Erst das zweite gemeinsame Foto

Der hinreißend grinsende Prinz George (6, in royaler Tartan-Hose), Prinz William (37) und Prinz Charles (71) posierten gemeinsam mit der Königin (mit der unvermeidlichen Handtasche) für ein historische neue Porträt, das kurz vor dem jährlichen Weihnachtsessen der Königin im Buckingham Palace am 18. Dezember aufgenommen wurde. Das Foto habe man am Freitag veröffentlicht, um „den Beginn einer neuen Dekade“ zu würdigen, twitterte der Palast dazu. Das neueste Bild der glorreichen Vier wurde übrigens vom selben Fotografen, Ranald Mackechnie, im Thronsaal des Palastes aufgenommen.

Es ist erst das zweite Mal, dass ein Bild der Queen mit ihrem Sohn Charles, Enkel William und Urenkel George veröffentlicht wurde. Das erste erschien im Jahr 2016, als die Königin 90 Jahre alt wurde – und zeigte damals amüsant, wie der kleine George auf einigen Büchern stand.

Quelle: instagram.com

Wie weiter?

Prinz Charles wäre eigentlich automatisch der nächste Anwärter in der Thronfolge. Ein Überspringen der Folge auf Prinz William sei gar nicht vorgesehen. „Es ist das absolut eiserne Gesetz der Monarchie in tausend Jahren, dass der König sterben muss und der Sohn oder der anerkannte Thronfolger Nachfolger wird. Da gibt es kein Vertun“, erklärte kürzlich Adelsexperte Thomas Kielinger gegenüber ‚t-online.de‘. „Er kommt auf den Thron, machen Sie sich da keinen Zweifel“. Es führe überhaupt kein weg an Charles vorbei: „Auch seine Söhne wollen das, Harry und William. Denn der Vater hat 50 und mehr Jahre auf die Ankunft auf dem Thron gewartet und gehofft.“

Und was ist mit Prinz Harry? Der steht nach seinem Vater und seinem älteren Bruder William sowie dessen Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis erst an sechster Stelle der Thronfolge.