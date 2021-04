Hier sind alle Kardashian-Schwestern für ein neues Foto versammelt

Hier sind ALLE Kardashian-Schwestern für ein Foto versammelt

18.04.2021 21:20 Uhr

Kylie Jenner und all ihre Schwestern auf einem Bild! Das gibt' selten, aber jetzt ist die "Band, wieder zusammengekommen", wie Kylie scherzte. Alle fünf Kardashian-Schwestern trafen sich nämlich kürzlich für einen gemeinsamen Abend.

Die 23-Jährige postete den außergewöhnlichen Schnappschuss von Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian , Kim Kardashian, Kendall Jenner und sich selbst natürlich medienwirksam auf Instagram. Das K.-Küken steckt dabei frech die Zunge raus, als die restlichen Schwestern – mit Ausnahme von Kim – lächeln auf dem Foto strahlend in die Kamera.

Kim Kardashian, die sich gerade von Kanye West scheiden lässt, streckte stattdessen ihren Mittelfinger nach oben. Kann man halt auch machen…

Sexy Outfits für’s Foto

„Die Band ist wieder zusammen“, beschriftete Kylie den Betrag. Khloe trägt auf dem Bild einen hautengen, blau bedruckten Body, während ihre Schwester Kim sich für braune Overknee-Stiefel und ein figurbetontes Minikleid entschieden hat. Kendall hat sich für einen anderen Stil entschieden und ist zu dem besonderen Anlass in ein Paar Schlangenleder-Stiefel geschlüpft, die perfekt zu ihrer orangefarbenen Lederhose passten.

Tristan Thompson kommentierte gleich mal

Bei Kourtney hingegen sorgt lediglich das einfache Crop-Top schon für genug Aufmerksamkeit – hinzu kommt die auffällige Paillettenhose. Kylie räkelt sich in ihrem schwarzen Cocktailkleid entspannt auf der Couch, lässt dabei aber frech ihr Dekolleté aufblitzen. Khloes Ex Tristan Thompson, mit dem sie Tochter True gemeinsam hat, kommentierte den Post mit den Worten: „Jetzt geht’s ja los!“

Neue Show nach „KUWTK“?

Unter ihren Fans scherzte jemand: „Warum bist du ausgerechnet angeschnitten, Kendall?“ zusammen mit einem weinenden Emoji.

Der gemeinsame Abend folgt kurz nachdem Kim bestätigt hat, dass ihre Familie nach dem Ende von „Keeping Up With The Kardashians“ eine brandneue Show plant.

„Keeping up with Kardashians“ zeigte das Leben von Kim, Khloe, Kourtney, Kris Jenner, Kylie und Kendall seit 2007 und wird nach 20 wilden Staffeln nun zu Ende gehen .