Hier steht Gerard Butler vor seinem abgebrannten Haus

Sonntag, 11. November 2018 21:53 Uhr

Schauspieler Gerard Butler musste nun am eigenen Leib erfahren, wie es ist, sein Zuhause zu verlieren – wie im Moment tausende, andere Kalifornier ebenfalls. Das Anwesen des Hollywood-Stars fiel den verheerenden Waldbränden, die dort gerade wüten, zum Opfer.

Am heutigen Sonntag postete er ein Foto, das sein verbranntes Haus in Malibu zeigt oder zumindest einen Teil davon. Auch von einem seiner Autos ist nicht mehr viel übrig geblieben. Die sei das, was er vorgefunden habe, als er nach der Evakuierung und dem Wüten der Feuerwalze wieder zurückkam. Es sei gerade eine „herzzereißende Zeit für den Golden State“ schrieb der „300“-Star zu dem Foto.

Kraft durch den Mut der Feuerwehrmänner

Butler hat aber offenbar auch noch eine positive Einstellung zu den katastrophalen Zuständen, die nun auch ihn getroffen haben. Er schrieb weiter, er sei „inspiriert von dem Mut, dem Geist und dem Aufopfern der Feuerwehrleute, die seit Tagen gegen die zerstörerischen Flammen kämpfen“. Er dankte der Feuerwehr von Los Angeles und bat seine Fans, diese zu unterstützen, wenn sie könnten.

Quelle: instagram.com

Zahlreiche Stars sind von der Flammenhölle in Kalifornien betroffen (wir berichteten). In dieser schweren Zeit sorgte nun ein unangebrachter Tweet von US-Präsident Donald Trump mal wieder für Entsetzen. „Es gibt keinen Grund für diese massiven, tödlichen und kostspieligen Waldbrände in Kalifornien, außer dass es einfach eine schlechte Waldbewirtschaftung ist“, schrieb der Despot am Samstagmorgen. „Jedes Jahr werden Milliarden von Dollar ausgegeben für Katastrophen, bei denen so viele Menschen ums Leben kommen – alles wegen grobem Missmanagement der Wälder. Jetzt Abhilfe schaffen oder kein weiteres Geld!“

Sängerin Katy Perry nannte den Tweet „herzlos“ und schrieb: „Hier geht es nicht um Politik. Nur um gute, amerikanische Familien, die ihr Zuhause verlieren und in Notunterkünfte evakuiert werden müssen, während Sie twittern.“

This is an absolutely heartless response. There aren’t even politics involved. Just good American families losing their homes as you tweet, evacuating into shelters. https://t.co/DJ4PN26bLZ — KATY PERRY (@katyperry) 10. November 2018

Comedian Sarah Silverman twitterte, dass Trump „eine beschissene, beschissene Person“ sei, der „aufhören müsste, seinem Vater nachzueifern“. (SV)