Hier tanzt Madonna besoffen an der Stange

Madonna schafft es immer wieder mit seltsamen Aktionen auf sich aufmerksam zu machen – so natürlich auch zum Jahreswechsel. Die einstige Queen of Pop feierte Silvester mit einer denkwürdigen Tanzeinlage. Das musste natürlich medienwirksam auf Instagram festgehalten werden. Ein ca. einminütiges Video zeigt die 61-Jährige in einem Kleid, mit einem Glas Weißwein – wild an einer Stange tanzend.

„Das Jahr hat mir einen Arschtritt gegeben“

Ihr Blick sagt eindeutig: „Ich bin ziemlich betrunken, Leute!“ Vermutlich will die Sängerin die vergangenen, in den Augen ihrer Hater etwas schief gelaufenen Monate, einfach wegfeiern. Immer wieder musste sie Konzerte absagen und sich vor wenigen Wochen wegen unerträglicher Schmerzen in Behandlung begeben. Dementsprechend fällt ihr 2019er-Fazit auch gemischt aus.

Momentan weilt sie zusammen mit ihrem angeblichen Toyboy, Background-Tänzer Ahlamalik Williams.

Madonna schrieb zu dem Video: „Das Jahr hat mir einen ganz schönen Arschtritt gegeben und mich einige teure Lektionen gelehrt. Aber ich würde sie um nichts in der Welt eintauschen“. Und weiter: „Wenn ich etwas im Leben gelernt habe, dann, dass es nichts zu bereuen gibt. Niemals…Auf ein weiteres Jahrzehnt voller Träume und Entwicklungen.“