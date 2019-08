„High School Musical“ kommt zurück

Ohne seine alten Stars Zac Efron (31) und Vanessa Hudgens (30) kommt die Teenie-Romanze zum Mitsingen „High School Musical“ als Reboot zurück.

Es geht ab im Haus Walt Disney. Allein dieses Wochenende kündigte das Filmstudio auf seiner Messe D23 Expo in Florida das Reboot von zwei überaus erfolgreichen Teenie-Formaten an. Zum einen geht „Lizzie McGuire“ mit Hilary Duff (31) als Sequel mit einer nun erwachsenen Protagonisten wieder auf Sendung. Zum anderen kommt das Franchise „High School Musical“ zurück in unsere Wohnzimmer. Diesmal allerdings nicht als Dreiteiler, sondern als Serie.

Bei dem Reboot, mit dem etwas umständlichen Titel „High School Musical: The Musical: The Series“, handelt es sich allerdings nur entfernt um ein klassisches Remake des Originals mit Zac Efron und Vanessa Hudgens.

Darum geht’s

Die Mitglieder des East High Drama-Klubs arbeiten an ihrer ersten eigenen Produktion namens „High School Musical“ (quasi ein Reboot im Reboot). Bei den wochenlangen Proben kommt es neben Gesang und Tanz zu allerlei Komplikationen: Alte Freundschaften werden auf die Probe gestellt, während gleichzeitig neue entstehen, Rivalitäten kommen auf und selbstverständlich verlieben sich Teenanger ineinander, die sich vorher gänzlich fremd waren.

Der erste Trailer zur Serie verspricht all das, was man von einer klassischen, unterhaltsamen Teenie-Drama-Serie erwarten kann. Das Reboot kommt dabei gänzlich ohne die Stars aus des ersten drei Filmen aus. Alle Rollen werden von jungen Schauspielerin übernommen, die man bis dato kaum oder gar nicht kennt.

Release: 12.November 2019

„High School Musical: The Musical: The Series“ wird ab dem 12. November auf der Streaming-Plattform Disney+ zur Verfügung stehen. Dies gilt leider nicht für deutsche User.

Hierzulande geht der kostenpflichtige Video-On-Demand-Service erst im kommenden Jahr an den Start.

