Hilaria Baldwin: „Multitasking“ beim Stillen

Seit wenigen Tagen ist Hilaria Baldwin fünffache Mutter und bereits Meisterin "im Multitasking", wie sie mit einem Still-Foto demonstriert.

Mit fünf Kindern heißt es für Hilaria Baldwin (36) nun Multitasking. Die Ehefrau des Schauspielers Alec Baldwin (62, „30 Rock“) hat auf Instagram wenige Tage nach der Geburt ihres fünften Kindes ein Still-Selfie veröffentlicht. Auf dem Foto steht sie im Badezimmer vor einem Spiegel, Söhnchen Eduardo Pau Lucas Baldwin hält sie in einem Arm an der Brust, mit dem anderen knipst sie das Bild. In ihrem Mund steckt zudem eine Zahnbürste. „Nach 3,5 Tagen sind wir Meister im Multitasking“, schreibt Baldwin dazu.

Erstes Familienfoto – und die Eltern schlafen

Die Familie ist bereits wieder zuhause vereint. Auf dem ersten Familienfoto mit allen fünf Kindern auf der heimischen Couch sind „zwei müde Eltern“ zu sehen. Sowohl Alec als auch Hilaria Baldwin haben auf dem Schnappschuss die Augen zu, auch das Baby scheint zu schlafen. Die vier älteren Kinder sind hingegen wach und schauen „einen Film ihrer Wahl“ an, wie die fünffache Mutter im Kommentar ebenfalls verrät.

Die Baldwins sind seit 2012 verheiratet. Söhnchen Eduardo hat vier ältere Geschwister, Carmen (geb. 2013), Rafael (geb. 2015), Leonardo (geb. 2016) und Romeo (geb. 2018). Alec Baldwin hat zudem Tochter Ireland Baldwin (24) aus seiner ersten Ehe mit Schauspielerin Kim Basinger (66).

