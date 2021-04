Hilaria Baldwin über ihre verheerenden Fehlgeburten

Hilaria und Alec Baldwin

25.04.2021 09:41 Uhr

Hilaria Baldwin, Gattin von Schauspieler Alec Baldwin, denkt täglich an die Babys, die sie verloren hat.

Die 37-Jährige Hilaria Baldwin erzählte von den verheerenden Fehlgeburten, die sie 2019 erlitt, und gab in einem Beitrag für die Infertility Awareness Week, die Aufmerksamkeit auf Unfruchtbarkeit lenken soll, zu, dass sie jeden Tag an die Kinder denke, die sie auf tragische Weise verloren hat.

„Es ist einfach Pech“

In einem emotionalen Post schrieb sie: „Es ist #infertilityawarenessweek … und während ich so gesegnet bin, meine Babys zu haben, habe ich auch ein paar Engel. Ich hatte zwei Fehlgeburten in Folge im Jahr 2019 – bei der zweiten war ich im 4. Monat. Mir wurde gesagt: ‚Es ist einfach Pech.‘ Es gibt so viele Geheimnisse darum, warum bestimmte Seelen in unser Leben kommen und andere nicht.“

Hilaria ist sechsfache Mutter

Hilaria und Alec Baldwin haben gemeinsam sechs Kinder – Carmen (7), Rafael (5), Leonardo (4), Romeo (2), Eduardo (acht Monate) und den Säugling Lucia – und Alec hat noch eine Tochter aus einer früheren Beziehung. Dennoch denkt Hilaria täglich an die Kinder, die sie nie kennenlernen konnte. „Mein Edu und meine Lucia sind ständige Begleiter, aber ich denke täglich an die Babys, die ich verloren habe.“ (Bang)