Stars Hilaria Baldwin war total gestresst, als sie bei Alec Baldwin einzog

Alec Baldwin and Hilaria Baldwin - Nov 2023 - Glamour Women of the Year - Lincoln Center-NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.03.2025, 11:00 Uhr

Nachdem sie eine gemeinsame Wohnung mit ihrem Partner bezogen hatte, litt die 41-Jährige unter Angstzuständen.

Hilaria Baldwin litt unter „Ängsten und Stress“, nachdem sie bei Alec Baldwin eingezogen war.

Die 41-jährige Yogalehrerin heiratete den 66-jährigen Schauspieler im Jahr 2012. Gemeinsam ziehen die beiden sieben Kinder groß. Bevor sie eine Familie gründeten, machte sich Hilaria laut eigener Aussage große Sorgen über den Altersunterschied zu ihrem späteren Ehemann, der ihr insbesondere nach dem Einzug in Alecs Wohnung bewusst wurde. In der neuesten Ausgabe der TV-Show ‚The Baldwins‘ erklärt Hilaria: „Ich machte die Dinge immer genau so, wie Alec es wollte. Ich lebte mit großen Ängsten und enormem Stress. Ich fühlte mich wie ein Kind im Zuhause eines Erwachsenen. Ich möchte nicht Elternteil sagen, denn das hört sich komisch an. Aber jemandes Zuhause und es fühlte sich nicht wie mein Zuhause an.“

Bevor sie in dem Hollywoodstar ihre große Liebe fand, stand Hilaria großen Altersunterschieden eher skeptisch gegenüber. Das hatte die siebenfache Mutter bereits vor längerer Zeit in ihrem Podcast ‚Witches Anonymous‘ verraten. „Bevor ich mit Alec zusammenkam, verurteilte ich Frauen und Männer, die große Altersunterschiede hatten“, erzählte sie. „Ich sah das Ganze so: ‚Dieser ältere Mann möchte ein junges Dummchen ohne eigene Meinung.‘ Und die junge Frau ist selbstverständlich eine Goldgräberin, ihr ist alles egal und sie denkt sich nur: ‚Okay, was auch immer. Ich hoffe du stirbst und ich kann all dein Geld behalten.‘ Jetzt, da ich selbst in so einer Art von Beziehung bin und man diese Dinge regelmäßig über mich sagt, wurde mir klar: ‚Oh mein Gott, was war das, was in meinen Kopf geprügelt wurde?'“