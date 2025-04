Stars Hilaria Baldwins Sohn erholt sich nach Schlüsselbeinbruch

Hilaria Baldwin And Romeo - Instagram - Collected April 8th 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.04.2025, 09:00 Uhr

Hilaria Baldwins Sohn ist auf dem Weg der Besserung, nachdem er sich das Schlüsselbein gebrochen hat.

Die 41-jährige Mutter von sieben Kindern, die mit dem Schauspieler Alec Baldwin (67) verheiratet ist, teilte ein Update über den Zustand ihres sechsjährigen Sohnes Romeo Alejandro David nach seinem schmerzhaften Unfall beim Spielen im Park am 6. April. Auf einem Foto, das sie auf Instagram postete, stand Hilaria hinter Romeo, der eine Armschiene trug, und bedankte sich bei den Ärzten, die sich um ihren Sohn gekümmert hatten. Sie betitelte das Foto mit den Worten: „Romeo hat gestern im Park gespielt und sich das Schlüsselbein gebrochen. Es wird eine kleine Heilungsreise werden, es ist super schmerzhaft, aber wir sind wirklich dankbar für das freundliche medizinische Personal, das sich um ihn kümmert! “ Der Vorfall reiht sich in Romeos Verletzungsgeschichte ein, denn im Oktober 2024 musste er genäht werden, nachdem er sich den Kopf gestoßen hatte.

Die sieben Kinder von Hilaria und Alec sind die Töchter Carmen Gabriela (11), María Lucía Victoria (4) und Ilaria Catalina Irena (2) sowie die Jungen Rafael Thomas (9), Leonardo Ángel Charles (8), Romeo Alejandro David (6) und Eduardo Pao Lucas (4). Alec hat außerdem eine 29-jährige Tochter, Ireland, aus seiner früheren Ehe mit der Schauspielerin Kim Basinger (71).

Alec und Hilaria Baldwin sind seit 2012 verheiratet und sind gerade in der TLC-Reality-Serie ‚The Baldwins’ zu sehen, die am 23. Februar ihre Premiere feierte. Sie bietet den Zuschauern einen Einblick in das geschäftige Familienleben des Paares und zeigt sowohl die freudigen als auch die chaotischen Momente der Erziehung von sieben Kindern.