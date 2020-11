Hilarie Burton wird in „The Walking Dead“ zu Lucille

04.11.2020 11:12 Uhr

"The Walking Dead" bekommt prominente Verstärkung: Hilarie Burton, die Ehefrau von Serienstar Jeffrey Dean Morgan, übernimmt eine besondere Gastrolle.

Cast-Neuzugang für „The Walking Dead“: Schauspielerin Hilarie Burton (38, „One Tree Hill“) wird in der Zombie-Serie zu Lucille, der Ehefrau des geläuterten Bösewichts Negan. Das hat der US-Sender AMC exklusiv „ComicBook.com“ bestätigt. Das Besondere an der Besetzung: Burton ist privat mit Jeffrey Dean Morgan (54) verheiratet, der Negan seit der sechsten Staffel verkörpert.

Burton wird als Gaststar in den Bonus-Folgen der zehnten Staffel zu sehen sein, die im Frühjahr 2021 ausgestrahlt werden. Via Twitter erklärte die Schauspielerin, dass sie sich auf die Zusammenarbeit mit ihrem Ehemann freue. Sie liebe es, ihm dabei zuzusehen, wie er sich in Negan verwandle und diese Arroganz annehme. In den Comics litt Lucille an Krebs und starb vor dem Ausbruch der Zombie-Apokalypse. In der postapokalyptischen Welt heißt Negans berühmt-berüchtigter Baseballschläger Lucille.

Hilarie Burton und Jeffrey Dean Morgan sind seit über zehn Jahren ein Paar. Anfang Oktober 2019 gaben sie sich das Jawort. Das Paar hat zwei Kinder, Sohn Augustus „Gus“ (geb. 2010) und Tochter George (geb. 2018).

Been pretty hard to keep this a secret. ?

But I love working with @JDMorgan . I love watching him become #Negan and take on that swagger. And I love the @TheWalkingDead family. They’ve been a part of our family for ages and I’m so grateful for their kindness. Xoxo #hereslucille https://t.co/9tRh7NB8WY

— Hilarie Burton Morgan (@HilarieBurton) November 3, 2020