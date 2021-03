Hilary Duff: Blitzartige Schmerzen in der Vagina

Hilary Duff: Blitzartige Schmerzen in der Vagina

13.03.2021 19:40 Uhr

Hilary Duff hat jetzt sehr persönliche und intime Details über einige schwangerschaftsbedingte Probleme verraten. Die 33-Jährige teilte in der "Ellen DeGeneres"-Show mit, dass sie während ihrer Schwangerschaft einen sogenannten „Blitz-Schritt“ erlebt habe.

Als Hilary Duff, die übrigens seit geraumer Zeit blau-graue Haare trägt, über die „stechenden Schmerzen“ in ihrer Vagina sprach, nannte sie es „traumatisch“ und gab einen Überblick darüber, wie sie sich kurz vor der Geburt ihres dritten Kindes mit Ehemann Matthew Koma fühlt.

Blitzschlag in der Vagina

Die hochschwangere Schauspielerin enthüllte, dass die Schmerzen nur so angeschossen kamen, und das obwohl es bis dato eigentlich ihre bisher beste Schwangerschaft sei. Doch das war etwas, dass sie während vor der Geburt von Luca (8) und Banks (2) nicht erlebt hätte. „Ich hatte es nicht mit den anderen Kindern, also schrieb ich neulich meiner Hebamme eine SMS und sagte:„ Was ist mit den stechenden Schmerzen in meiner Vagina los? Es fühlt sich schrecklich an, als ob ich vom Blitz getroffen werde.“

Baby bereitet sich auf Geburt vor

Duff erzählte, dass ihre Hebamme daraufhin zurückgeschrieben habe: „Oh, ein Blitzschritt“, als wäre es keine große Sache“ – für Duff sei die Empfindung allerdings „ziemlich traumatisch“ gewesen. „Es wird einfach „zugeschlagen“ und plötzlich siehst du doppelt vor lauter Schmerz, dann ist es weg. Der Begriff heißt Blitz, was wohl so viel heißt, dass sich das Baby auf die Geburt vorbereitet und sich schon langsam senkt.“

Starke Schmerzen im Rücken

Der „Lizzie McGuire“-Star enthüllte in der Show auch, dass sie abgesehen von den Vaginalschmerzen auch an Schwangerschafts-Ischias leide – einer schmerzhaften Erkrankung, die zu stechenden Schmerzen im unteren Rücken und in den Beinen führt.

Trotz der Probleme fühle sie sich jedoch noch besser als bei der Schwangerschaft ihrer anderen Kinder, weil sie damals nebenbei unter anderem noch damit beschäftigt war, ihre Serie „Younger“ in New York zu drehen.