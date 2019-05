Hilary Duff hat sich mal wieder verlobt

Freitag, 10. Mai 2019 08:07 Uhr

US-Schauspielerin Hilary Duff hat sich mit Matthew Koma verlobt. Die 31-Jährige brachte erst vor sechs Monaten ihre erste Tochter Banks Violet zur Welt. Mit dem Vater der Kleinen, Matthew Koma, hat sich die hübsche Blondine nun am Donnerstag (09. Mai) verlobt.

Auf Instagram bestätigte das Paar die romantische Neuigkeit. So postete Hilary, die neben ihrer Tochter noch Söhnchen Luca Cruz (7) aus der Beziehung mit dem ehemaligen kanadischen Eishockeyspieler Mike Comrie hat, ein Foto von sich und ihrem Schatz, glücklich hält sie dabei ihren Verlobungsring in die Kamera. Dazu schrieb sie: „Er fragte mich, ob ich seine Frau werden möchte.“ Auch der Sänger ließ es sich nicht nehmen und veröffentlichte das gleiche Bild auf der Social Media-Seite. In seiner Bildunterschrift heißt es: „Ich habe meine beste Freundin gefragt, ob sie mich heiraten möchte… @hilaryduff.“

Sie war mal mit Aaron Carter zusammen

Das Paar begann Anfang 2017, miteinander auszugehen. Im Juni letzten Jahres gaben die beiden dann bekannt, dass sie Nachwuchs erwarten. Damals postete die Sängerin: „Ratet mal, Leute! @matthewkoma und ich haben unsere eigene kleine Prinzessin gemacht und wir könnten nicht glücklicher sein!!!“

Duff war von 2001 bis 2003 mit Aaron Carter zusammen. Von 2004 bis 2006 hatte sie eine Beziehung mit Joel Madden, dem Frontmann der Band Good Charlotte. 2007 kam sie mit Mike Comrie zusammen, den sie im August 2010 heiratete. Anfang 2014 gaben die beiden ihre Trennung bekannt.