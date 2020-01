Hilary Duff: „Mein Körper ist unglaublich“

Schauspielerin und Musikerin Hilary Duff findet ihren eigenen Körper eigenen Aussagen zufolge „unglaublich“. Die ‚Younger‘-Darstellerin gab zu, dass sie früher eher eine „Hass-Liebe-Beziehung“ mit ihrem Körper geführt hat. Inzwischen fühle sie sich mit selbigem jedoch sehr wohl.

Die 32-Jährige hat bereits zwei Kinder, den siebenjährigen Luca Cruz aus ihrer ersten Ehe mit Mike Comrie und die einjährige Tochter Banks Violet mit ihrem jetzigen Ehemann Matthew Koma.

Quelle: instagram.com

Für mehr Natürlichkeit

„Mein Körper ist unglaublich. Genau wie jede andere Frau auch hatte ich lange eine Hass-Liebe-Beziehung damit, aber inzwischen weiß ich sehr zu schätzen, was mein Körper alles für mich getan hat“, so die Blondine. „Ich bin jetzt in meinen 30ern, habe zwei Kinder und führe eine liebevolle Beziehung, und das hat mir geholfen, alles zu vergessen, worüber ich mich früher verrückt gemacht hätte.“

Die ‚Lizzie McGuire‘-Darstellerin fügte noch hinzu: „Ich trainiere sehr viel, ich trage meine Kinder den ganzen Tag herum, ich bin dankbar für meine Gesundheit und fühle mich gut in meiner Kleidung. Ich denke, das ist es, was zählt, aber trotzdem hab ich immer noch daran zu knabbern, wissen Sie?” Inzwischen weiß die Texanerin ihren Körper sehr zu schätzen. „Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich die hohen Wangenknochen, die typisch für meine Familie sind, die gefallen mir echt gut“, so die nur 1,57 Meter große Frau.

„Als ich jünger war, habe ich meine großen Augen gehasst, aber jetzt, da ich älter bin, mag ich sie richtig gern“, erklärt die ‚Cinderella Story‘-Darstellerin. In den letzten Jahren hat sie auch ihre Make-Up-Routine deutlich reduziert und festgestellt, dass „weniger mehr ist“, wenn es um solche Äußerlichkeiten geht. Gegenüber dem internationalen Magazin ‚Elle‘ bezeichnete sie das als die „größte Schönheits-Lektion“, die sie „je gelernt“ hat. „Ich fühle mich viel mehr wie ich selbst, wenn ich nicht die ganze Zeit geschminkt bin“, erklärte die Sängerin weiter.