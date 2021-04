Hilary Duff zeigt das Gesicht ihrer kleinen Tochter

Hilary Duff und Matthew Koma 2019 (mia/spot)

01.04.2021 20:55 Uhr

Ein Bild gab es schon von dem vor einer Woche auf die Welt bekommenen Mädchen von Hilary Duff. Jetzt hat die Schauspielerin zum ersten Mal auch das Gesicht der Kleinen auf Instagram gezeigt.

Hilary Duff (33, „Lizzie McGuire“) hat sieben Tage nach der Geburt ihres Babys das erste Mal das Gesicht des Neugeborenen gezeigt. Auf Instagram postete die Schauspielerin ein Schwarz-Weiß-Bild der jungen Erdenbürgerin namens Mae James Bair. Dazu schreibt sie unter anderem: „Die meisten Menschen posten das am ersten Tag… Aber du bist das dritte Kind Mae Mae, also passiert es erst am siebten.“ Offenbar halten die Kinder das Paar also gut auf Trab.

Hilary und ihr Mann Matthew Koma (33) begrüßten Mae James Bair am 24. März in ihrer Familie. Wie ein neben Maes Köpfchen liegendes Kärtchen verrät, wiegt Mae 3,5 Kilogramm und ist knapp 51 Zentimeter groß. Mae hat eine zweijährige Schwester namens Banks und einen neunjährigen Bruder namens Luca, der noch aus Duffs Beziehung mit dem Eishockeyspieler Mike Comrie (40) stammt. Matthew Koma und Hilary Duff sind seit Ende 2019 verheiratet.