Hilary Duff: Zu den Flitterwochen geht’s auf Safari

Hilary Duff und ihr frisch angetrauter Ehemann sind auf Safari. Die ‚Lizzie McGuire‘-Darstellerin und Matthew Koma gaben sich erst vor Kurzem das Ja-Wort und aktuell ist das Paar unterwegs und genießt seine Flitterwochen der etwas anderen Art.

Die beiden machen gerade eine Safari durch die Wildness und schauen sich ganz besondere Tiere an. In einem Instagram-Post ließ die Schauspielerin ihre Fans nun an der spannenden Reise teilnehmen. „Flitterwochen mit meinem Schatz“, schreibt sie zu einem Bild, das das Paar von hinten auf zwei Klappstühlen zeigt. Die Frischvermählten schauen aus dem Fenster und beobachten einen idyllischen See mit viel Grün drumherum.

Quelle: instagram.com

Überraschungshochzeit kurz vor Weihnachten

„Wir haben die großen Fünf [Anm. d. Redaktion: Elefant, Büffel, Nashorn, Löwe und Leopard] schon gesehen und haben so viele Nickerchen gehalten. Es kann eigentlich nicht viel besser werden.“ Hilary und Matthew heirateten am Samstag vor Weihnachten (21. Dezember 2019) in einer kleinen Zeremonie mit Familie und Freundin im Garten ihres Hauses in Los Angeles. Das Paar wurde 2018 Eltern der kleinen Tochter Banks, Hilary hat aus ihrer Beziehung zu Mike Comrie noch den sieben Jahre alten Sohn Luca.