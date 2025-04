Stars Hilary Swank ist froh, dass sie ihre Eizellen eingefroren hat

Hilary Swank - Variety Spirituality and Faith in Entertainment Breakfast 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.04.2025, 11:00 Uhr

Hilary Swank ist froh über ihre Entscheidung, ihre Eizellen einfrieren zu lassen, denn so konnte sie zum richtigen Zeitpunkt Mutter werden.

Die Oscar-Preisträgerin wurde mit 47 Jahren schwanger und brachte im Alter von 48 Jahren Zwillinge – Aya und Ohm – zur Welt. Sie gibt zu, dass sie darauf gewartet hat, dass sich alles in ihrem Leben fügt, bevor sie mit ihrem Mann Philip Schneider eine Familie gründete.

Sie sagte dem Magazin ‚Women’s Health‘: „Ich hätte schon früher Kinder gehabt. Ich sage nicht, dass ich aktiv bis 47 gewartet habe. Aber das war eine magische Zeit in meinem Leben, in der alles kulminierte. Es war aus einer Vielzahl von Gründen der richtige Zeitpunkt … Zum Glück hatte ich die Möglichkeit, Eizellen für später einzufrieren … Das nimmt einen Teil des Drucks weg.“ Doch die Oscar-Preisträgerin ist sich bewusst, dass sie eine ältere Mutter ist – sieht dies jedoch positiv. „Ich bin ein ganz anderes Elternteil, als ich es selbst mit Anfang 40 gewesen wäre. Ich bin viel geduldiger. Ich bin viel verständnisvoller. Ich bin, glaube ich, auf eine andere Art und Weise interessierter, als ich es früher gewesen wäre. Ich interessiere mich wirklich für ihre Gehirne. Ich bin fasziniert davon, wie sie ticken. Und ich habe meine Karriere bereits hinter mir, so dass ich nicht teilen muss”, so Swank.

Und die Darstellerin verriet kürzlich, dass es viel mehr Spaß macht, Mutter von Zwillingen zu sein, als sie dachte.