Hilfe, die Kardashian verrät den Namen von Baby Nr. 4: Psalm!

Samstag, 18. Mai 2019 10:56 Uhr

Vor einer Woche sind Promi-Sternchen Kim Kardashian und der eigensinnige Rapper Kanye West zum vierten Mal Eltern geworden. Nun haben sie den Namen ihres Babys bekanntgegeben.

Promi-Sternchen Kim Kardashian (38) nennt ihr neugeborenes Baby Psalm West. Das gab sie am Freitag auf Instagram und Twitter bekannt. Dort veröffentlichte sie auch ein Foto eines in einem Bett liegenden Säuglings. Dazu schrieb sie: „Großartiger Muttertag. Mit der Ankunft unseres vierten Kindes sind wir unermesslich gesegnet. Wir haben alles, was wir brauchen.“

Quelle: instagram.com

Wieder mit Leihmutter

Das vierte Kind von Kardashian und ihrem Mann, dem Rapper Kanye West, war vergangene Woche geboren worden. Eine Leihmutter hatte einen Jungen ausgetragen. Kardashian und Kanye West hatten bereits vor mehr als einem Jahr mit Hilfe einer Leihmutter Tochter Chicago bekommen. Das Paar hat außerdem Sohn Saint (3) und Tochter North (5).

In Deutschland ist eine Leihmutterschaft aus ethischen Gründen verboten. (dpa/KT)