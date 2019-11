Hilfe, Jason Derulo schockt mit diesem Nacktfoto!

Jason Derulo, der demnächst mit einer Hauptrolle in der bizarren Verfilmung des Musicals „Cats“ aufwartete zeigt sich überraschend entblößt!

Auf Instagram hat der 30-jährige US-Sänger gerade ein Bild aus Bali gepostet, das eigentlich nur aus einem Grund gemacht wurde: um den Durst seiner Insta-Kunden nach mehr von ihm zu stillen. In diesem Fall stimmt es sogar: weniger ist mehr! Und dabei dürfte manchem Betrachter auch noch ordentlich schwindlig werden.

Quelle: instagram.com

Mehr noch: Derulo antwortete auch auf eine mutige Frage eines tapferen Followers, was er denn da in der knallengeschwarzen Shorts versteckt habe: „Eine Anaconda.“ Angeblich habe er bei dem Bild aber kein Photoshop verwendet. Der antwortete: „Lüg nicht, Du hast es vergrößert!“ Ein anderer Follower postete: „Ich glaube, du hast da eine große Diät-Cola-Flasche in der Boxershort stecken.“

Nun, es ist nicht das erste Mal, das die Sportskanone ihren Body für die Nachwelt zementiert. Schon auf dem Cover seines Hits „Tattoos“ aus dem Jahr durfte eine Dame ordentlich zupacken. Und auch bei seinewn Shows zeiht sich der Adonis gerne shirtless.

Rolle in „Cats“

Was den Rest des Körpers angeht, hatte der Popstar erst kürzlich über seine regelmäßige Trainingsroutine und Ernährungsgewohnheiten geplaudert. Jason hatte zuvor mit ‚Men’s Healt‘ darüber gesprochen, wie er im September so sexy aussieht.

Fazit: Vielleicht hat es Jason mit diesem Foto geschafft, dass sich dann doch ein paar Leute mehr „Cats“ anschauen. Doch, soviel können wir hier zeigen, wird er extrem behaart daherkommen…

„Cats“ startet am 25. Dezember in den hiesigen Kinos.

