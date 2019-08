Hilfe, Pietro Lombardi geht unter die Blondinen!

Der notorische Käppchenträger Pietro Lombardi überraschte seine Fans jetzt mit einem neuen, extremen, bislang an ihm unbekannten Look. Der Sänger, Influencer und und Netz-Liebling hat sich das Haupthaar färben lassen!

Auf Instagram postete der DSDS-Juror jedenfalls am Montagnachmittag ein Foto mit dem neuen Look – passend – zur Zahnfarbe und behauptet: „Es ist passiert! Wer Wetten verliert, muss sie auch einlösen können.“ Dann legte er nach: „Ich finds gar nicht mal so schlecht oder was sagt ihr? Liebe Grüße aus dem Urlaub Euer Blondi Lombardi“. (Unten geht’s zu UNSERER Abstimmung!)

Wie findet Ihr Pietros neuen Look?

Versteht sich mit Roberto gut

Übrigens: Jüngst äußerte sich der 27-Jährige über den neuen Freund an der Seite seiner Ex Sarah Lombardi. Da verriet er gegenüber der RTL-Seite Vip.de: „Ich verstehe mich mit Roberto super, der hat mein vollstes Vertrauen. Ich habe mich lange mit ihm unterhalten. Er ist sehr respektvoll und ich vertraue ihm Alessio voll und ganz an.“

Ganz schön viel Harmonie derzeit im Leben von Pietro Lombardi.