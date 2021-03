Hilfe, so haben wir Pete Doherty noch nie gesehen!

Das is(s)t Pete Doherty?!

28.03.2021 20:30 Uhr

Pete Doherty hat es zurück in die Schlagzeilen geschafft - allerdings weder mit neuen Skandalen, noch mit neuer Musik, sondern einzig und allein mit seinem Aussehen. Fans müssen jetzt ganz tapfer sein.

Das soll Pete Doherty sein?! Der einstig dünne und manchmal fast kränklich aussehende britische Musiker, der auch mit Größen wie Amy Winehouse abgehangen hatte, ist auf neuesten Paparazzi-Fotos kaum wiederzuerkennen.

Der inzwischen 42-Jährige Frontmann der Bands „Babyshambles“ und „Libertines“ sah aber tatsächlich total entspannt und glücklich aus, als er Anfang dieser Woche bei einem Spaziergang mit seiner Freundin Katia De Vidas in Étretat in der Normandie, Frankreich, gesichtet wurde. Beide leben zur Zeit dort.

Pete Doherty says his love of cheese on toast is secret behind new look https://t.co/jel0uLtB4O — Daily Mail Online (@MailOnline) March 28, 2021

Käse-Toast und Kekse sind dran schuld

Im Gegensatz zu früher ist von dem schmal gebauten Musiker nicht mehr viel zu sehen, stattdessen zeigt er sich mit einer ganzen Menge Kilos mehr auf den Rippen, einem viel zu engen weißen Schmuddel-Shirt, ungekämmten Haaren und Doppelkinn.

In einem aktuellen Interview gab Pete jetzt zu, dass er „ziemlich clean“ sei und mittlerweile lieber ein „schönes Glas Wasser“ genießen würde. Sein neues Aussehen sei auf seine Liebe zum Käse auf Toast und Kekse zurückzuführen und Schlaf würde er inzwischen auch viel mehr zu schätzen wissen.

„Ich liebe jetzt Schlafen“

„Jahrelang blieb ich fünf oder sechs Tage wach und schlief danach 24 Stunden lang. Jetzt liebe ich den Schlaf. Im Moment bin ich ziemlich clean. Ich habe aufgehört, Heroin und Ketamin zu nehmen“. Er fügte hinzu: „Ich experimentiere gerne, mache Cocktails mit Champagner, ein bisschen Rum, Orangensaft. Ich komme wie ein Alkoholiker rüber, aber das bin ich nicht – ich mag auch ein schönes Glas Wasser.“

Pete Doherty is a gloriously happy fat pie and I’m delighted for him. Chunky > Junky ?? — Andy Dowling (@AndyDee) March 26, 2021

Seine Fans feiern ihn

Die Twittergemeinde feiert den neuen Look des einstigen Skandal-Rockers, gerade in den momentanen Pandemiezeiten. Doch neben ironisch-witzigen Kommentaren wie „Pete Doherty sieht aus wie ein glücklicher, fettiger Kuchen und ich freue mich für ihn“, scheint der Großteil seiner Fans sich einfach nur darüber zu freuen, dass Doherty anscheinend seine jahrelange Sucht überwunden hat – denn mehr Körpergewicht bedeutet in den meisten Fällen, dass Drogen und Alkohol nicht mehr zum alltäglichen Leben gehören.

Pete Doherty ist mein Pandemie-Krafttier. pic.twitter.com/Z7IESWxTaU — Lasse Deppe (@LasseDeppe) March 25, 2021

Statt Bodyshaming liebevolle Kommentare

Doch bekannterweise ist auch der Grad zwischen ironisch-liebevoll gemeinter Kommentare und Beschimpfungen bis hin zum Bodyshaming, ziemlich schmal. Aus diesem Grunde schreibt auch der ein oder andere Follower, dass man sich vielleicht erst einmal fragen sollte, was mit dem britischen Rockmusiker gesundheitlich vielleicht nicht stimmt. Und außerdem solle man den „The Libertines“-Sänger lieber für seine Musik feiern.

Liebe es, dass Pete Doherty offensichtlich seinen inneren Frieden gefunden hat. pic.twitter.com/bfEL81JSsN — Melli (@giacobaer) March 26, 2021

Fakt ist: solange sich Pete Doherty mit Keksen und Käse-Toasts gerade wohler fühlt als mit Koks und hartem Alkohol, sollte man ihm das wohl einfach mal gönnen.