Mit dem Rad zur Premiere Fahrrad-Auftritt in London: Timothée Chalamet muss Strafzettel zahlen Timothée Chalamet erschien zur Premiere seines neuen Films in London auf einem gemieteten Elektrofahrrad. Für den unkonventionellen Auftritt kassierte der Schauspieler später am Abend allerdings einen Strafzettel in Höhe von rund 80 Euro.