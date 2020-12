11.12.2020 20:30 Uhr

Hinrichtung: Kim Kardashian weint um diesen Mann

Ihr Kampf war erfolglos. Kim Kardashian wollte Brendon Bernard vor der Todesstrafe bewahren. Der Schock über die Vollstreckung sitzt tief in ihr.

Kim Kardashian (40) wollte Brendon Bernard das Leben retten. Trotz ihrer Bemühungen wurde der Amerikaner heute Nacht mit der Giftspritze hingerichtet.

Die Ich-Darstellerin vergoss auf Instagram bitterliche Tränen und äußerte eine schonungslose Kritik gegen das US-Justizsystem und die Todesstrafe.

Wer war Brendon Bernard?

Wer war Brendon Bernard? Er war ein Afroamerikaner, der sich 1998 am Raubmord von einem Paar beteiligte. Wichtig ist dabei allerdings, dass er nicht federführend war und vor allem nicht die Person, die die beiden Menschen tatsächlich ermordete.

Nichtsdestotrotz und obwohl er zum Zeitpunkt der Tat erst 18 Jahre alt war, wurde der Amerikaner im Jahr 2000 im Alter von nur 20 Jahren zu einer Todesstrafe verurteilt. Er wurde am 10. Dezember 2020 hingerichtet.

Learn about Brandon Bernard https://t.co/YWMD6sZXs6 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 10, 2020

Sie flehte Donald Trump an

Kim Kardashian hatte Ende November von seinem Fall und der anstehende Vollstreckung gehört. Sie startete sofort einen Aufruf zur Begnadigung über ihre gigantische Social Media-Plattform. Zudem flehte die vierfache Mutter den Präsidenten Donald Trump (74) an, die Hinrichtung abzusagen.

Leider vergeblich. In der Vergangenheit hatte die Ich-Darstellerin das Staatsoberhaupt dazu bewegen können, Inhaftierte zu begnadigen. Doch dieses Mal schenkte der Präsident ihrer Bitte kein Gehör.

A terrible case has been brought to my attention and I need your help. Without it, on December 12th Brandon Bernard is going to be executed for a crime he participated in as a teenager. pic.twitter.com/PkbpAprMbv — Kim Kardashian West (@KimKardashian) November 29, 2020

Emotional auf Instagram

In den vergangenen zwei Wochen, aber insbesondere in den letzten Stunden, tweete Kim Kardashian sehr häufig über den Fall Bernard. Je näher die Hinrichtung rückte, desto emotionaler wurde sie. Gestern überwältigten ihre Gefühle sie dann komplett.

Sie schrieb auf Twitter: „Brandon Bernard wird in 5 Stunden hingerichtet. Alles, woran ich denken kann, ist seine Familie und seine Kinder und wie sie sich fühlen werden, wenn ihr geliebter Mensch weg ist.“

Oder: „Ich stehe zu dem, was ich immer gesagt habe. Ich habe Mitgefühl und Verständnis für die Schmerzen der Opfer und ihrer Familien. Brandon zu töten, wird die Toten aber nicht zurückbringen. Ich glaube tief in meinem Herzen, dass es nicht richtig ist, ihn zu töten. Was Brandon getan hat, war falsch. Aber ihn zu töten, wird die Dinge nicht richtig machen.“

Weniger als eine Stunde vor seiner Hinrichtung schrieb sie: „Ich habe gerade mit Brandon gesprochen, wahrscheinlich zum letzten Mal. Der schwerste Anruf, den ich je machen musste. Brandon, selbstlos wie immer, konzentrierte sich auf seine Familie und stellte sicher, dass es ihnen gut geht. Er sagte mir, ich solle nicht weinen, denn unser Kampf sei noch nicht vorbei.“

If executed tomorrow, Brandon will die having never been able to touch his children. All his visits with them have been behind glass, though this has not deterred him from being the best father he can be from prison. pic.twitter.com/aMPBr1As1w — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 10, 2020

Harte Kritik am System

All ihre Mühen trugen keine Früchte. Brandon Bernard wurde nicht begnadigt und schließlich hingerichtet. Wütend und traurig schickte Kim Kardashian diesen Tweet in die Welt, mit dem sie das US-Justizsystem offener kritisiert als jemals zuvor:

„Ich könnte noch viel mehr darüber sagen, was für ein erstaunlicher Mensch Brandon war. Ich weiß nur, dass er diese Erde mit dem Gefühl verlassen hat, unterstützt und geliebt zu werden und in Frieden zu sein. Solche Dinge müssen sich ändern: Unser System ist so verdammt verkorkst“.

„SaveBrandonBernard“-Bewegung auf Twitter

Kim Kardashian war bei weitem nicht die einzige Person, die sich für das Leben von Bernard eingesetzt hatte. Unter dem Hashtag „SaveBrendonBernard“ hatte Tausende von Menschen ihre Unterstützung bekundet. Auf Twitter finden sich beinahe eine Millionen Tweets zu seinem Namen.

Die Unterstützung konnte den Amerikaner zwar nicht retten, aber zumindest rehabilitieren. Er konnte noch einmal zeigen, dass er als Mensch mehr ist als seine schreckliche Tat vor 22 Jahren. Seine letzten Worte waren eine Entschuldigung an die Opfer, deren Familie und auch an seine eigene Familie. Es tat ihm leid für den Schmerz, den er beiden bereitet hat.