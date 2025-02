20 Jahre nach dem Original „Hitch – Der Date Doktor“: Will Smith tüftelt heimlich an Fortsetzung

Hitch (Will Smith, l.) mit seinem besonders schwierigen Dating-Fall Albert (Kevin Smith). (stk/spot)

SpotOn News | 12.02.2025, 16:42 Uhr

Gibt "Hitch - Der Date Doktor" 20 Jahre nach seinem Kinodebüt bald wieder Liebestipps? Angeblich sitzt Will Smith persönlich an der Entwicklung eines Sequels - sehr zum Leidwesen des Regisseurs vom Original.

20 Jahre ist es nun schon her, dass Will Smith (56) als "Hitch – Der Date Doktor" hoffnungslosen Single-Männern den Weg zur glücklichen Beziehung ebnete. Still und heimlich soll der Star aber schon seit einer Weile an einer Fortsetzung zu dem Film von 2005 werkeln, der zugleich Smiths ersten Ausflug in das Genre der romantischen Komödie dargestellt hatte. Ausgerechnet der Regisseur des Originals, Andy Tennant (69), habe das laut eines Berichts der US-Seite "Deadline" auf zufällige und emotional recht schmerzhafte Weise in Erfahrung gebracht.

So hatte Tennant selbst einen Vorschlag für ein "Hitch"-Sequel, den er mit den Studiobossen gerne besprochen hätte. Doch das Projekt war bereits anderweitig vergeben, wie er eigener Aussage nach vor rund drei Monaten herausfand: "Ich hatte eine wirklich gute Idee für eine Fortsetzung, und als ich mit einem Manager von Sony sprach, sagte er, dass Wills Produktionsfirma schon ein Sequel entwickelt." Seine pragmatische Einschätzung: "Will dreht wohl ohne mich eine Fortsetzung. […] Hey, so ist Hollywood."

Dreharbeiten waren "ein Kampf"

Einen Groll hege Tennant deswegen aber nicht gegen den Hollywoodstar, beteuerte er umgehend in dem Interview. Der Film von 2005 sei schlichtweg ein gemeinsames Projekt gewesen, geredet hätten die beiden seither nicht mehr miteinander.

Allzu harmonisch scheinen die Dreharbeiten vor über 20 Jahren jedoch nicht verlaufen zu sein, wie der Regisseur nun durchklingen ließ: "Es war ein Kampf. Wir hatten unsere Schwierigkeiten. Der Film, den ich machen wollte, und der, den Will machen wollte – keiner dieser Filme wäre so gut gewesen wie der, den wir letztendlich zusammen gemacht haben." Als Vermittlerin zwischen den beiden Sturköpfen habe damals Smiths Ehefrau Jada Pinkett Smith (53) fungiert, so Tennant weiter.

Berichten zufolge hätten bereits ab 2014 Pläne bestanden, zu "Hitch" eine Ableger-Serie zu machen, die von Smith produziert werden sollte. Anscheinend hat man sich inzwischen aber für ein waschechtes Sequel entschieden, bei dem Smith wieder in seine Rolle als Date Doktor schlüpfen könnte. Dann wäre auch ein Comeback seiner Co-Stars Eva Mendes (50) und Kevin James (59) denkbar.