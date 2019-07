Hitzewelle: Drei Tipps den Sommer zu überstehen

Samstag, 27. Juli 2019 17:10 Uhr

Am heutigen Samstag lassen uns die Temperaturen wieder schwitzen. Nachdem die ganze Woche über schon Menschen in sämtlichen Gebieten Deutschlands unter Temperaturen von 36 °C und heißer vor sich hin dümpelten, möchten wir für die erneute Hitzewelle mit drei eiskalten Tipps schnell Abhilfe schaffen.

Schnelles Sorbet

So ein Eis wäre bei der Hitze doch was Feines, oder? Doch was, wenn man auf gar keinen Fall auf die heißen Straßen möchte, um zum Eisladen seines Vertrauens zu gehen, und auch keines im heimischen Tiefkühler hat? Schnell lässt sich ein Sorbet mit den nötigen Zutaten, Eis und Salz zaubern. Wie das geht, seht ihr im Video.

Das passende Rezept findet sich ebenso zackig auf Webseiten wie Kochbar, Chefkoch und Co. Beispielsweise benötigt man für ein spritziges Mango-Weißwein-Sorbet nur eine reife Mango, Eiweiß, Puderzucker und Weißwein. Das genaue 5-Minuten-Rezept findet ihr hier. Wer es ganz einfach haben will, püriert sich einfach beispielsweise das Fruchtfleisch einer Melone und lässt dieses in Windeseile gefrieren.

DIY Klimaanlage

Immer noch zu warm? Vermutlich hat sich die Hitze schon in den Räumen gestaut. Abhilfe schafft da eine selbstgemacht Klimaanlage. Simple Bauanleitungen findet man fix auf YouTube und anderen Portalen, am einfachsten ist wohl folgendes DIY umzusetzen.

Ein Ventilator, PET-Flaschen und Eis, schon ist die Abkühlung sicher. Für alle anderen: Die Waschschüssel mit Wasser füllen und Füße rein hilft auch. Wer immer noch zergeht, legt sich zusätzlich ein feuchtes Handtuch in den Nacken.

Viel trinken ist ein Muss!

Niemals sollte man die Hydrierung seines Körpers von innen vernachlässigen. Doch einfach nur Wasser, das kann auf Dauer schon mal fad werden. Damit man genug trinkt und sogar Spaß daran hat, hier ein kühler Tipp: Infused-Water! So trendy es klingt, so unspektakulär ist es. Einfach Obst, Früchte und/oder Kräuter eurer Wahl mit Wasser aufgießen, ziehen lassen – lecker!

Beliebteste Zutaten sind wohl Zitrone-Minze oder einfach nur Gurke, aber man kann auch mal etwas mutiger werden. So eignen sich auch Pfirsich mit Rosmarin, Melone mit Ingwer, Himbeere mit Minze und so weiter einzeln oder in Kombination. Der Phantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Erlaubt ist, was schmeckt und man am Besten schon Zuhause hat. Warme Getränke sind im Übrigen auch erlaubt. Wer also bei der Hitze Lust hat, sich einen Pott Tee aufzugießen, darf das ebenfalls tun.

