„Hobbs & Shaw“: Das Netz lacht über diesen Altersunterschied

Der neue Film „Fast & Furious: Hobbs & Shaw“ katapultierte sich dieses Wochenende bereits an die Spitze der US-Kinocharts, doch eine Sache, über die die Fans nicht aufhören können zu reden, ist der Altersunterschied zwischen den Co-Stars Vanessa Kirby und Jason Statham.

Vanessa wurde als Hattie Shaw, die Schwester von Jasons Charakter Deckard Shaw, in das Franchise eingeführt. Im wirklichen Leben ist sie 31 und er 52 Jahre alt. Es gibt viele Geschwister auf der Welt, die 21 Jahre auseinander sind, aber das Problem in diesem Film ist, dass es Rückblenden gibt, in denen die beiden Charaktere als Kinder zusammen gesehen werden. Wenn sie ein unterschiedliches Alter von zwei Jahrzehnten haben, können sie wohl kaum gleichzeitig Kinder sein!

Despite all of the unbelievable things in #hobbsandshaw what bothered me most is that Jason Stathan’s (real age 52 but looks 62) character is apparently suppose to be close in age to Vanessa Kirby’s (real age 31 but looks 21) character since they are shown as children together.

