Hochschwangere Shay Mitchell leidet noch unter der letzten Fehlgeburt

Shay Mitchell enthüllt, wie sehr sie immer noch unter ihrer Fehlgeburt leidet. Die ‚Pretty Little Liars‚-Darstellerin erwartet gerade mit ihrem Freund Matte Babel ihr erstes Kind. Obwohl die brünette Schönheit deshalb über alle Wolken ist, verfolgt sie immer noch ein dunkler Schatten.

Schließlich erlitt sie bereits einmal eine Fehlgeburt. „Diese Erfahrung machte mich ängstlich, die Neuigkeit über diese Schwangerschaft mit irgendjemanden außer unseren Eltern zu teilen“, gesteht Shay.

„Ich war extrem einsam“

„Bei der ersten Schwangerschaft war ich freudig erregt und erzählte allen innerhalb von acht Wochen davon.“ Dies habe sie tief geprägt, weshalb sie nun größere Vorsicht walten ließ.

„Ich hielt es fast sechs Monate lang geheim und wurde sehr unsozial. Normalerweise bin ich unglaublich aktiv und extrovertiert, aber stattdessen blieb ich vor allem zuhause, um Blicken und Fragen zu entgehen. Ich war extrem einsam“, offenbart die 32-Jährige.

Ihre Schwangerschaft gab sie schließlich im Juni dieses Jahres bekannt. „Ich konnte es genau auf die Art verraten, wie ich es wollte“, freut sich die Schauspielerin im Gespräch mit ‚HATCH‘.

„Ich war ein wenig nervös, dass an einem gewissen Punkt ein Foto veröffentlicht werden würde, bevor ich dazu bereit war, über die Schwangerschaft zu reden. Ich bin so glücklich, dass es so geklappt hat, wie ich gehofft hatte.“