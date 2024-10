Ihr künftiger Ehemann ist ein Banker Hochzeit 2025: Marie Caroline von und zu Liechtenstein ist verlobt

Die 28-jährige Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein wird vor den Traualtar treten. (lau/spot)

SpotOn News | 22.10.2024, 23:05 Uhr

Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein hat sich verlobt. Neben der Bekanntmachung hat der Fürstenpalast auch Details zu ihrem künftigen Ehemann genannt.

Freudige Nachrichten für Royal-Fans. Im Fürstentum Liechtenstein steht in Bälde eine veritable Traumhochzeit an. Das Fürstenhaus hat am Dienstag (22. Oktober) die Verlobung von Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein (28) publik gemacht. "S.D. der Erbprinz und I.K.H. die Erbprinzessin von und zu Liechtenstein sind hocherfreut, die Verlobung ihrer Tochter Prinzessin Marie Caroline mit Leopoldo Maduro Vollmer bekanntzugeben", heißt es in der Mitteilung.

Video News

Der Verlobte von Prinzessin Marie Carolin ist ein Banker

Im Spätsommer 2025 soll die royale Hochzeit stattfinden. Auch über den Verlobten von Prinzessin Marie Caroline liefert die Mitteilung Informationen. Leopoldo wurde demnach am 28. Oktober 1990 in Caracas geboren. An der Universität St. Andrews sowie am Queens College der Universität von Cambridge erwarb er in der Folge Studienabschlüsse und war im Anschluss im Investmentbanking in Paris, New York und London tätig.

Auch die Biografie der 28-jährigen Prinzessin Marie Caroline wird in der Verlobungs-Bekanntmachung zusammengefasst. Das zweite Kind des Erbprinzenpaares besuchte demnach in der Schweiz und England die Schule. "Anschließend studierte Prinzessin Marie Caroline an der Parsons School of Design in Paris und New York, die sie 2020 mit einem Bachelor of Arts in Modedesign abschloss. Derzeit lebt sie in London und arbeitet in der Modebranche."