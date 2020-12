12.12.2020 22:00 Uhr

Hochzeit mit Gwen Stefani: Blake Shelton will diesen Star engagieren

Für die Hochzeit mit Gwen Stefani will Blake Shelton diesen Grammy-Gewinner als Sänger engagieren. Allerdings aus einem sehr uncharmanten Grund.

Die Hochzeit von Blake Shelton (44) und Gwen Stefani (51) steht vor der Tür. Nach über fünf Jahren Beziehung hielt der Country-Sänger im Oktober 2020 endlich um die Hand der coolen Musikerin an.

Blake Shelton hat auch schon eine Idee, wer auf ihrer wahrscheinlich gigantischen Hochzeit für die Musik sorgen könnte. Er dachte an seinen ehemaligen „The Voice“-Kollegen Adam Levine (41).

Er hasst Maroon 5

Im Interview mit „Late Night with Seth Meyers“ scherzte der Star: „Ich habe mir gedacht, dass ich jetzt schon eine lange Zeit Musik mache und es eine Menge Leute gibt, die mir einen Gefallen schulden. Es wird ihm nicht gefallen, aber Adam Levine muss mit seiner Band auf unserer Hochzeit spielen. … Ihre Musik ist so langweilig, dass sie nicht von den Feierlichkeiten und dem Empfang ablenken wird.“

Vergleicht Gwen Stefani mit Mr.T

Der „Sexiest Man Alive“ aus dem Jahr 2017 erzählte in dem Interview außerdem folgenden lustige Geschichte. Seine Frau in spe Gwen Stefani hatte ebenfalls einen Auftritt in der Latenight-Show von Seth Meyers (46). Dieser war nach ihrer Verlobung aber noch vor der offiziellen Bekanntgabe. Demnach trug sie den dicken Klunker bereits.

Blake Shelton fuhr fort: „Sie machte immer wieder große Gesten mit ihrer Hand und fragte sich, ob die Leute herausfinden würden, dass sie einen Verlobungsring trägt. Ich sagte ihr: ‚Weißt du, du trägst mehr Schmuck als Mr. T., also glaube ich nicht, dass die Leute das bemerken.´ Und das taten sie nicht.“

Gwen Stefani will keine COVID-Hochzeit

Bis die Hochzeit tatsächlich stattfinden wird, kann es aber noch eine Weile dauern. Denn für Gwen Stefani steht fest, dass sie keine Corona-Hochzeit. „Selbst wenn man es auf die Familie reduziert, sind es zu viele Leute für COVID, also werden wir sehen, was in den nächsten Monaten passiert“, sagte die Grammy-Gewinnerin im Gespräch mit Ryan Seacrest (45).

Stattdessen träumt sie von einer normalen Feier mit Freunden und Familie. Und vor allem ohne Masken.

Galerie

Familie geht immer vor

In den Interviews mit Gwen Stefani und Blake Shelton kommt stets deutlich heraus, dass ihre Familien für sie an erster Stelle stehen. Der Sänger verdeutlichte diese Einstellung noch einmal mit dieser unglaublichen süßen Geste.

Bevor er vor seiner Partnerin auf die Knie sank, holte er sich die Zustimmung ihrer drei Söhne Kingston (14), Zuma (12) und Apollo (6) ein.