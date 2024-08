Seit 2023 verlobt Hochzeitsplanung für Zoë Kravitz genauso schwierig wie ein Filmdreh

Zoë Kravitz und Channing Tatum sind seit letztem Jahr verlobt und möchten heiraten. Bei der Hochzeitsplanung steht vor allem der Schauspielerin aber offenbar eine Mammutaufgabe bevor.

Zoë Kravitz (35) und Channing Tatum (44) möchten heiraten – ein offenbar nicht allzu einfaches Unterfangen. Denn wie die US-Schauspielerin und Tochter von Lenny Kravitz (60) jetzt andeutet, ist die Planung der Hochzeit wohl absolut kein Zuckerschlecken.

"Oh, mein Gott. Ich weiß nicht, worauf ich mich da eingelassen habe"

Vom US-Magazin "People" danach gefragt, ob es schwieriger sei, einen Film zu machen oder eine Hochzeit zu planen, lautet die Antwort der lachenden Schauspielerin: "Für die meisten Leute ist es wahrscheinlich ein Film, aber ich gehe an alles mit der gleichen Psychose und Intensität heran. Ich würde also sagen, es ist gleichwertig." Gemeint ist damit anscheinend eine gewisse Besessenheit, die Kravitz an den Tag legt.

Tatum spielt eine der Hauptrollen in dem Thriller "Blink Twice", dem Regiedebüt von Kravitz. "Nach dem ersten Drehtag dachte ich nur: 'Oh, mein Gott. Ich weiß nicht, worauf ich mich da eingelassen habe'", erzählt sie über die Arbeit an ihrem Film. Es habe gute und schlechte Tage gegeben. In schwierigen Zeiten während des Entstehungsprozesses habe besonders ihr Partner ihr geholfen.

Für Channing Tatum einer der schwierigsten Drehs bisher

Wie aufreibend die Hochzeitsplanung für Kravitz damit wohl sein muss, machte Tatum zuvor im Gespräch mit dem Magazin ebenfalls klar. "Es war so schwierig, diesen Film zu machen. Vielleicht einer der schwierigsten Filme, an denen ich gearbeitet habe… aus vielen verschiedenen Gründen", erzählte der Hollywoodstar, der vor der Beziehung zu Kravitz mit seiner Kollegin Jenna Dewan (43) verheiratet war. Auch Kravitz kommt aus einer vorangegangenen Ehe – mit dem Schauspieler Karl Glusman (36).

Die Arbeit an "Blink Twice" habe aber auch den Bund des Paares gestärkt, meint Tatum: "Wenn man durch den Raum oder über das Set blicken kann und weiß, dass die beste Person neben einem versucht, Probleme zu lösen – und man sie wirklich genauso um Antworten bittet, wie man auch versucht, die Probleme selbst zu lösen -, ist das unglaublich."

Kravitz und Tatum sind seit 2021 ein Paar. US-Medienberichten zufolge haben sie sich Ende 2023 verlobt. Im Rahmen der Premiere von "Blink Twice" gaben die beiden erst kürzlich ihr gemeinsames Red-Carpet-Debüt als Paar.