Hochzeitstag: Harry und Meghan gratulieren William und Kate „privat“

Prinz Harry und Herzogin Meghan (r.) haben Prinz William und Herzogin Kate zum Hochzeitstag gratuliert. (ili/spot)

30.04.2021 09:26 Uhr

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben Prinz William und Herzogin Kate zum zehnten Hochzeitstag gratuliert - anders als andere Familienmitglieder allerdings "ganz privat".

Auch Prinz Harry (36) und Ehefrau Herzogin Meghan (39) sollen Prinz William (38) und dessen Ehefrau, Herzogin Kate (39), zum zehnten Hochzeitstag gratuliert haben. Das allerdings „ganz privat“, wie das US-Magazin „People“ meldet. Zuvor hatten Queen Elizabeth II. (95) und Prinz Charles (72) ihre Glückwünsche den Jubilaren öffentlich in den sozialen Medien übermittelt. William und Kate dankten es mit zwei neuen Pärchenfotos und einem Familienvideo.

Prinz William und die damalige Kate Middleton heirateten am 29. April 2011 in der Westminster Abbey in London; Prinz Harry spielte dabei als Trauzeuge seines älteren Bruders eine wichtige Rolle. Vor wenigen Tagen waren Prinz Harry und seine königliche Familie bei der Beerdigung seines Großvaters Prinz Philip (1921-2021) erstmals nach einem Jahr wieder zusammengetroffen. Ehefrau Meghan – die mit ihrem zweiten Kind schwanger ist – war nicht mit nach England gereist. Sie und der Sohn des Paares, Archie, der am 6. Mai zwei Jahre alt wird, blieben in der Wahlheimat Kalifornien.