20.12.2020 16:56 Uhr

Hochzeitstag: Kevin Jonas kehrt an den Ort des Kennenlernens zurück

Kevin Jonas ist mit seiner Frau Danielle am Hochzeitstag an den Ort ihres Kennenlernens zurückgekehrt. Eine romantische Geste in nicht sonderlich romantischer Atmosphäre.

Kevin Jonas (33, „Only Human“) und seine Frau Danielle (34) feiern ihren elften Hochzeitstag mit süßen Pärchenbildern bei Instagram. Während sie ein Foto veröffentlichte, das das Paar Arm in Arm vor einem neutralen Hintergrund zeigt, wählte er ein weitaus persönlicheres Motiv. Darauf sind die Eheleute in einem öffentlichen Telefonhaus zu sehen, beide mit einem Hörer am Ohr.

Das Mitglied der Jonas Brother erklärte dazu: „Ich bin so froh, dass du diesen Anruf vor elf Jahren machen musstest. Das ist der Ort, an dem wir uns kennengelernt haben und ich danke Gott jeden Tag für das Geschenk, das er mir gemacht hat. Ich liebe dich.“ Ehefrau Danielle stellte ihre Liebe für den Musiker ebenfalls öffentlich zur Schau. Sie schrieb: „Ich liebe es, dass ich, wenn ich dich ansehe, zu Hause bin. Ich hasse es, ohne dich zu sein, denn wenn ich bei dir bin, fühle ich mich komplett. Du bist meine andere Hälfte und ich liebe dich!“ Gemeinsam haben sie zwei Töchter im Alter von vier und sechs Jahren.

(cos/spot)