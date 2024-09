"Nach elf gemeinsamen Jahren" „Höhle der Löwen“-Star Tijen Onaran gibt Trennung von Ehemann bekannt

Tijen Onaran und ihr Ex-Partner wollen trotz Trennung weiterhin miteinander arbeiten. (stk/spot)

SpotOn News | 04.09.2024, 11:17 Uhr

Beruflich läuft es bei "Die Höhle der Löwen"-Star Tijen Onaran, privat steht jetzt aber eine große Veränderung an - die Trennung von ihrem langjährigen Ehemann.

Elf Jahre lang sind Unternehmerin Tijen Onaran (39) und Unternehmer Marco Duller-Onaran (41) gemeinsam durchs Leben geschritten – acht davon als Ehepaar. Doch nun teilte die Investorin aus der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" mit, dass sich die beiden dazu entschieden haben, "privat getrennte Wege zu gehen". In dem langen und gemeinsamen Statement auf Tijen Onarans offiziellem Instagram-Account erläutern die Ex-Partner zudem, wie es zu dieser schweren Entscheidung gekommen ist.

So hätten sich demnach beide eingestehen müssen, "dass sich zwei Menschen, ein Paar, weiterentwickelt hat und aus der eigenen Ehe herausgewachsen ist". Zwar seien sie natürlich traurig über diese Entwicklung – gerade, weil man auf "eine gute gemeinsame Zeit und sehr viele wunderbare Momente" zurückblicken könne. Letztendlich wollen beide aber den Blick in die Zukunft richten. Trotz Ehe-Aus soll diese aber nicht komplett getrennt voneinander stattfinden.

So sei es zum einen nicht der "übliche Klischeesatz", wenn sie schreiben, dass "man sich freundschaftlich nach wie vor eng verbunden" fühle. Zum anderen soll auch beruflich weiterhin an einem Strang gezogen werden: "Wir sind einfach perfect match und haben nicht nur unglaublich viel gemeinsam aufgebaut. Wir arbeiten auch weiter und mit dem Anspruch und der Leidenschaft, die uns verbindet, für unsere gemeinsamen Unternehmen. Es warten spannende Projekte auf uns. Als Geschäftspartner bleiben wir verbunden."

Aus Rücksicht auf ihr Privatleben bitten die beiden am Ende ihres Statements um Verständnis und darum von weiteren Nachfragen abzusehen.

Seit 2023 eine Löwin

Die gebürtige Karlsruherin hatte ihren späteren Ehemann kurz nach ihrem Studium kennen und lieben gelernt. Nach rund drei Jahren läuteten die Hochzeitsglocken. Außerhalb der Unternehmer-Szene wurde sie einem breiten Publikum bekannt, als sie im Jahr 2023 in der 14. Staffel von "Die Höhle der Löwen" Investorin Judith Williams (52) ersetzte. Auch in der aktuellen Jubiläumsstaffel, die am Montag gestartet ist, ist sie neben Carsten Maschmeyer (65), Ralf Dümmel (57) und Co. zu sehen.