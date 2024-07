Bald kommt ihr drittes Kind Angelina Pannek verabschiedet sich in die Babypause Angelina Pannek verabschiedet sich kurz vor der Geburt ihres dritten Kindes in die Babypause. „Ich freue mich darauf, diese wundervolle Zeit in vollen Zügen mit meiner Familie zu genießen“, erklärt die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin auf Instagram.