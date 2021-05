Hollywood-Beauty Jessica Alba: So fühlt sie sich mit 40

07.05.2021 23:55 Uhr

Für Jessica Alba war es eine "seltsame" Erfahrung, 40 zu werden.

Die „Sin City“-Darstellerin feierte letzten Monat ihren runden Geburtstag und gab zu, dass sich ihre Sichtweise darauf, was dieser Punkt in ihrem Leben bedeutet, geändert hat, da sie ihn nun tatsächlich erreicht hat.

Im Gespräch mit Jimmy Fallon in der „The Tonight Show“ sagte sie: „Es ist so seltsam, denn wenn man klein ist, dann denkt man: ‚Dieses Alter fühlt sich einfach aggressiv an.‘ Du denkst nur: ‚Das ist eine erwachsene Person.‘ Und wenn es dann soweit ist, denkst du: ‚Das ist es wohl.‘ Du weißt, du hast noch so viel mehr Leben da draußen zu leben. Ich habe das Gefühl, dass sich alles auf eine wirklich coole Art und Weise verbindet.“

Jessica Alba ist erfolgreiche Unternehmerin

Und viel erreicht hat Jessica Alba mit ihren 40 Jahren auf jeden Fall. Sie ist nicht nur erfolgreiche Schauspielerin und Dreifach-Mama – mit ihrem Unternehmen The Hones Company feierte die Hollywood-Schönheit kürzlich sogar ihr Debüt an der Wall Street.

Sie erzählte dem Magazin „People“ voller Stolz: „Ich wusste einfach, dass ich eine Marke aufbauen wollte, die den Test der Zeit bestehen kann. Ich wusste, dass ich einen modernen, ethischeren Weg finden wollte, um die Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen. Es gab eine riesige weiße Fläche. Es war wie, wie auch immer wir dorthin kommen, wir müssen dorthin kommen.”

Das mit der Firma begann wie eine Schwangerschaft

Jessica verglich den Prozess des Aufbaus des Unternehmens und den Gang zur Börse mit einer Schwangerschaft. „Jeder einzelne Moment hat mir so viel bedeutet und ich habe auf dem Weg so viel gelernt. Wissen Sie, wenn Sie schwanger sind und Ihr Baby jeden Monat von einer Walnuss zur Größe einer Grapefruit wächst, dann wird es zu einer Melone. Jedes Stadium fühlt sich so anders und neu an. Und wenn man das Baby dann tatsächlich bekommt, ist es, als würde die eigentliche Arbeit jetzt beginnen. So fühle ich mich heute“, so die Hollywood-Schönheit.

Die Konsumgütermarke bot zunächst natürliche Alternativen zu herkömmlichen Babyprodukten an, expandierte dann aber in den Bereich Beauty- und Hautpflegeprodukte und wurde 2015 von Forbes mit einer Milliarde Dollar bewertet. Das Unternehmen hat einen satten Börsengang von 412 Millionen Dollar hingelegt und wird aktuell mit 1,44 Milliarden Dollar bewertet. (Bang/KT)