Sie schlich sich in die Vorführungen Regisseurin Greta Gerwig hat heimlich das „Barbie“-Publikum beobachtet Besucher von „Barbie“-Vorführungen hätten während des Films ab und an in die hinteren Ecken des Kinosaals blicken sollen. Möglicherweise stand dort Regisseurin Greta Gerwig, die heimlich das Publikum ihres Überraschungserfolgs beobachtete.