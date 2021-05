Hollywood Matze macht Käsekuchen: Und das ist das Ergebnis!

11.05.2021 20:45 Uhr

Youtube-Star Hollywood-Matze hat mit seinem letzten Kochkunst-Video schon echten Humor bewiesen - dass war's aber noch nicht mit den Aktivitäten in der heimischen Mini-Küche.

Jetzt versucht sich der putzige Hamburger Bodybuilder nämlich im Backen, in dem Fall soll es ein leckerer Käsekuchen – oder wie der 48-Jährige es auch nennt: Fitness-Käsekuchen – werden. Das Ganze lässt er natürlich wieder mit der Kamera begleiten und natürlich ist er auch wieder im Adamskostüm in seiner Wohnung unterwegs.

Hollywood-Matze ist einer von uns

Wie schon einigen aufgefallen ist, geht’s aber in den Videos des Muskelpakets meistens nicht gleich los mit der Sache, um die es ja eigentlich gehen soll. Stattdessen lässt er uns erst einmal teilhaben an seinen alltäglichen Problemchen. Dieses Mal beschäftigt den sympathischen Zeitgenossen mit den Monster-Muckis zum Beispiel das Thema Strafzettelchen ganz besonders und – ach ja – bevor man backt, sollte die Küche vielleicht erst mal sauber gemacht werden … Naja und die Zutaten müssen irgendwie auch zusammengesucht werden.

Hollywood Matze auf der Suche nach einem Rezept

Nach viel Gerümpel findet Hollywood Matze, der eigentlich Matthias Schneider heißt, dann endlich was er gesucht hat: Nudeln. Ähm, ja aber was ist denn mit dem Käsekuchen …? Endlich kann’s dann losgehen.

Und wie backt man am besten einen Käsekuchen? Richtig, mit Hilfe des Internets. Also startet die Hamburger Sportskanone, wie soll es auch anders sein, erst mal mit der Rezeptsuche und wird fündig. Kurz einkaufen (ja richtig, gut vorbereitet ist Hollywood Matze stets und immer), zurück nach Hause und dann kann es jetzt endlich losgehen. Oder? Nun gut, der Hygiene halber tauscht der Hulk Hogan Hamburgs dann doch noch seine Unterbuchse gegen ein schickes Koch-Outfit, sogar mit Mütze.

Wildes Zutaten-Durcheinander beim Backen

Blöd nur, wenn man sich nicht unbedingt nach dem Rezept richtet, sondern einfach frei nach Schnauze alles zusammenmischt. Aber so kennen wir den Pfundskerl! Was bei den Frikadellen noch geklappt hat, geht leider beim Käsekuchen total schief. Das muss auch Hollywood-Matze sich schmerzlich eingestehen.“Naja empfehlen kann ich den Kuchen leider nicht – muss ich nochmal üben für nächste Mal“, schreibt er unter das Video.

Selbst gekostet hat er sein Werk nämlich auch und da muss der Muskelberg feststellen: „Das schmeckt nicht wie Käsekuchen, sondern wie Eierkuchen. Ich hab den nicht so gut hingekriegt, mir schmeckt er nicht so. Ich bin enttäuscht“.

Hollywood-Matze dreht für’s Fernsehen

Inzwischen verabschiedet sich der Youtube- und Instagram-Star für die nächsten Wochen von seinen Fans. Für Video-Nachschub ist aber gesorgt.

„Erna und ich sagen erstmal bis bald weil ich bin jetzt erstmal bei Fernseh Projekt (bin schon aufgeregt kommen noch 2 YouTub videos während ich weg bin hab nämlich noch mit markus am WE gefilmt hoffe euch gefallen die videos bitte denkt dran ich kann alles erst beantworten auf insta auch wenn ich wieder da bin ich halt euch auf laufenden, die Bilder geben euch Vorgeschmack was so passiert is in den videos lg bleibt gesund schubidubi bis bald (sic.)“

Noch im Sommer wird Hollywood Matze den Sprung in ein großes Fernsehformat absolvieren. Mal sehen, wie seine 162.000 Kunden bei Youtube und 67.000 bei Instagram reagieren! Eine bemerkenswerte Karriere, wenn man bedenkt, dass er mit seinem Youtube-Kanal erst im September 2020 begonnen hat!