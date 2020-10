Hollywood-Star Jeff Bridges ist an Krebs erkrankt

20.10.2020 06:51 Uhr

Jeff Bridges hat Lymphdrüsenkrebs. Der Schauspieler erklärte seinen Fans: "Ich beginne mit der Behandlung und werde euch über meinen Genesungsprozess auf dem Laufenden halten." Die Prognose sei gut.

„The Big Lebowski“-Star Jeff Bridges (70) ist an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Der Oscarpreisträger schrieb auf Twitter: „Bei mir wurde ein Lymphom diagnostiziert. Obwohl es sich um eine schwere Krankheit handelt, habe ich das Glück, dass ich ein großartiges Team von Ärzten habe und die Prognose gut ist. Ich beginne mit der Behandlung und werde euch über meinen Genesungsprozess auf dem Laufenden halten.“

As the Dude would say.. New S**T has come to light.

I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.

I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020