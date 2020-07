Hollywood-Star Ryan Reynolds bietet Finderlohn für Teddybär

Montag, 27. Juli 2020 12:23 Uhr

Hollywood-Star Ryan Reynolds bietet 5.000 Dollar Finderlohn für einen Teddybären. Dabei gehört ihm das Kuscheltier nicht mal.

Der kanadisch-amerikanische Hollywood-Star Ryan Reynolds (43, „Deadpool“) unterstützt eine Frau in Kanada bei der Suche nach einem gestohlenen Teddybären. „Vancouver: $5.000 für denjenigen, der diesen Bären an Mara zurückgibt. Es werden keine Fragen gestellt. Ich denke, wir alle wollen, dass dieser Bär nach Hause kommt“, mischt er sich via Twitter in das private Drama einer Frau ein. Zusammen mit diesem Aufruf teilte Reynolds den Tweet samt Foto des Bären, den diese Frau zuvor ebenfalls über den Kurznachrichtendienst öffentlich gemacht hatte.

Sie erzählt darin, warum dieser Bär, der offenbar „zusammen mit einem iPad“ aus einem Rucksack gestohlen worden war, so wertvoll ist. „Mara, die Besitzerin sagt, dass die Stimme ihrer Mutter darin zu hören sei: ‚Ich liebe dich, ich bin stolz auf dich, ich werde immer bei dir sein.‘ Ihre Mutter starb letztes Jahr“, so die traurige Geschichte.

Vancouver: $5,000 to anyone who returns this bear to Mara. Zero questions asked. I think we all need this bear to come home. https://t.co/L4teoxoY50

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 25, 2020