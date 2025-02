Stars Hollywood-Star Sandra Bullock warnt Fans vor Social-Media-Betrügern

Das Bild der Schauspielerin wird derzeit als Teil einer gefälschten Kampagne in den sozialen Medien verwendet. Die 60-Jährige hat sich nun mit der Polizei in Verbindung gesetzt, um gegen das Problem vorzugehen.



In einem Statement, das 'People' vorliegt, erklärte der Hollywood-Star: "Die Sicherheit meiner Familie und der unschuldigen Menschen, die ausgenutzt werden, liegt mir sehr am Herzen, und ich werde mich zu gegebener Zeit dazu äußern. Aber im Moment konzentrieren wir uns darauf, die Strafverfolgungsbehörden bei dieser Angelegenheit zu unterstützen."



Die 'Ocean's 8'-Darstellerin fügte hinzu: "Bitte beachtet, dass ich in keiner Form an den sozialen Medien teilnehme. Alle Konten, die vorgeben, ich zu sein, oder jemand, der mit mir in Verbindung steht, sind gefälschte Konten und wurden für finanziellen Gewinn oder zur Ausbeutung von Menschen in meinem Umfeld erstellt."



Johnny Depp richtete kürzlich eine ähnliche Warnung an seine Fans. Auf Instagram schrieb der 61-Jährige im Januar: "Traurigerweise wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass Online-Betrüger ihre Bemühungen verstärken, meine Fans und Unterstützer ins Visier zu nehmen. Als Teil ihrer Taktik erstellen sie mehrere betrügerische Social-Media- und E-Mail-Konten, die sich für mich und Mitglieder meines Teams ausgeben."



Mithilfe von KI könnten sie sogar sein Gesicht und seine Stimme kopieren. "Die Betrüger können genauso aussehen und klingen wie ich selbst. Aber weder ich noch mein Team werden euch um Geld oder eure Privatsphäre bitten", betonte der 'Fluch der Karibik'-Star.

Bang Showbiz | 04.02.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin ist besorgt: Hochstapler haben ihre Identität geklaut und wollen damit Geld machen.

