Hollywood trauert um „Jeopardy!“-Moderator Alex Trebek

09.11.2020 06:52 Uhr

"Jeopardy!"-Moderator Alex Trebek ist im Alter von 80 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Auch viele Hollywood-Stars trauern um ihn.

„Jeopardy!“-Moderator Alex Trebek ist tot. Medienberichten zufolge starb der 80-Jährige nach einem langen Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs umgeben von Familie und Freunden. Laut „Variety“ stand er für seine TV-Show noch bis Ende Oktober vor der Kamera. 36 Jahre moderierte er „Jeopardy!“.

Der Musiker John Legend (41) erinnert sich nach dem Tod des Entertainers auf Twitter: „Ich war als nerdiges Kind, das in Ohio aufwuchs, von Jeopardy besessen. Ich habe Alex Trebek geliebt und verehrt, seit ich mich erinnern kann. Was für eine große Karriere.“

I was obsessed with Jeopardy as a nerdy kid growing up in Ohio. I’ve loved and revered Alex Trebek since I can remember. What an iconic career. RIP Alex Trebek.

— John Legend (@johnlegend) November 8, 2020