"Something Beautiful" soll 2025 kommen Mit Partner Maxx Morando: Miley Cyrus kündigt neue Musik an Miley Cyrus bringt im kommenden Jahr ein neues Album heraus. Das hat die Sängerin in einem Interview mit der „Harpers Bazaar“ verkündet. An der Platte hat auch ihr Freund Maxx Morando mitgearbeitet.