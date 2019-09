Hot! Lena Gercke zeigt sich hier sehr verschmust

Lena Gercke postet ein wirklich süßes Pärchenfoto mit ihrem neuen Freund Dustin Schöne. Die Modelschönheit ist seit dem Frühjahr offiziell mit dem Werbefilmregisseur zusammen.

Pärchenbilder der beiden sieht man dennoch eher selten. Umso mehr freute es nun ihre Fans, als Lena Gercke einen süßen Schnappschuss auf Instagram postete, auf dem sie mit Dustin ganz innig und verschmust auf dem Bett zu sehen ist. Beide tragen dabei ihre Schwimmkleidung. Das schwarz-weiß Foto entstand demnach wohl im gemeinsamen Urlaub, wie auch die Bildunterschrift vermuten lässt. So schrieb die 31-Jährige dazu: „Zurück zur Arbeit – aber das hier vermisse ich.“

Quelle: instagram.com

Urlaubs-Post

Die zwei waren erst auf der griechischen Insel Zakynthos. Der Post kam nicht nur bei den Fans gut an. Auch prominente Kolleginnen freuten sich für die Geschäftsfrau. So kommentierte beispielsweise Moderatorin Janin Ullmann mit: „Ihr Cuties“. Auch Yvonne Schröder, die gemeinsam mit Lena in der ersten ‚Germany’s Next Topmodel‘-Staffel zu sehen war und den zweiten Platz belegte, schrieb: „Seht ihr toll aus. Freue mich sehr für dich.“