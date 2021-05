„Hotel Transilvanien – Eine Monster Verwandlung“: Der erste Trailer

"Hotel Transilvanien - Eine Monster Verwandlung": Der erste Trailer

17.05.2021 22:50 Uhr

Endlich kann man wieder gemeinsam monstermäßig viel Spaß im Kino erleben, auf einer großen Leinwand, wie es am schönsten ist!

Ab dem 5. August bringen die allseits beliebten Monster aus dem „Hotel Transilvanien“ ihre zahlreichen Fans wieder kräftig zum Lachen – in ihrem vierten und letzten Abenteuer, das sie diesmal rund um die ganze Welt führt.

In der deutschen Fassung von „Hotel Transilvanien – Eine Monster Verwandlung“ sind erneut Rick Kavanian als Graf Drakula und Anke Engelke als Ericka zu hören und sorgen dafür, dass kein (Glupsch)Auge trocken bleibt.

Graf Drakula und seine Monster-Freunde kehren zurück, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat. Freut Euch auf Eure Lieblingsmonster in einem brandneuen Abenteuer, das Draku vor seine bisher furchteinflößendste Aufgabe stellt.

Als Van Helsings geheimnisvolle Erfindung „Der Monsterfizierungsstrahl“ außer Kontrolle gerät, werden Draku und seine Monster-Kumpel alle in Menschen verwandelt – und Johnny wird zum Monster!

Darum geht’s

In ihren neuen falschen Körpern müssen sich Draku, der jetzt all seiner Superkräfte beraubt worden ist, und Johnny, der nun überschwänglich sein neues Leben als Monster genießt, zusammentun und in einem Wettlauf gegen die Zeit um die ganze Welt reisen, um ein Heilmittel zu finden, ehe es zu spät ist – und ehe sie sich gegenseitig in den Wahnsinn treiben.

Mit der Hilfe von Mavis, Ericka und dem saukomisch menschlichen Drakula-Pack müssen sie in dieser brenzligen Situation einen Weg finden, sich wieder zurück zu verwandeln, ehe sie alle dauerhaft in ihren neuen Körpern feststecken.

Franchise-Erfinder Genndy Tartakovsky kehrt für das letzte Kapitel der Hotel-Transilvianien-Reihe als Drehbuchautor und Executive Producer zurück. In der deutschen Fassung sind erneut Rick Kavanian als Draku und Anke Engelke als Ericka zu hören. Regie führten Jennifer Kluska und Derek Drymon.