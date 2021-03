„House Of Gucci“: Erstes Foto mit Lady Gaga als berüchtigte „schwarze Witwe“

09.03.2021 22:14 Uhr

Meisterregisseur Ridley Scott dreht mit Starbesetzung den Thriller "House Of Gucci". Jetzt ist das erste Foto veröffentlicht worden.

Auf dem ersten Szenenbild sind Lady Gaga als Patrizia Gucci und Hollywood-Kollege Adam Driver als ihr Ehemann Maurizio Gucci in „House Of Gucci“ zu sehen.

Starbesetzung in einem Krimi nach wahren Begebenheiten

Der Krimi erzählt von der turbulenten Geschichte der Gucci-Familie und dem Mord an Maurizio Gucci, dem Enkelsohn des Modehausgründers Guccio Gucci. Das Drehbuch für den Film stammt aus der Feder von Roberto Bentivegna und basiert auf dem Buch „The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed“ von Sara Gay Forden.

Zu den weiteren Topstars des Films unter der Regie von Ridley Scott zählen Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto und Jack Huston!

Lady Gaga ist in der Rolle von Patrizia Reggiani zu sehen. In den 1980ern galt sie als eine wohlhabende italienische Modeikone. Sie ist heute 72 Jahre alt.

Die Geschichte von Patrizia Gucci

1973 heiratete sie Maurizio Gucci, mit dem sie die Töchter Allegra und Alessandra hatte. Am 2. Mai 1985, nach 12 Jahren Ehe, verließ Maurizio Patrizia für eine jüngere Frau und log ihr vor, dass er lediglich eine kurze Geschäftsreise machen würde. Der Mann kehrte allerdings kehrte nie nach Hause zurück…

1991 ließen sich Patrizia und Maurizio Gucci offiziell scheiden. 1992 wurde bei ihr ein Gehirntumor diagnostiziert, der aber ohne weitere Folgen entfernt wurde.

Kaltblütige Rache am Ex

„Die schwarze Witwe“ schrieb italienische Kriminalgeschichte, wurde wegen des Mordes an ihrem Ex-Mann auf den Stufen zu seinem Büro am 27. März 1995 verurteilt. Der Ex wurde mit 19 Kugeln niedergestreckt als er morgens zur Arbeit kam. Die Signora hatte die kaltblütige Tötung bei einem Killer in Auftrag gegeben.

Patrizia wurde schließlich zu 26 Jahren Haft verurteilt, verbrachte nur 16 Jahre hinter Gittern, bevor sie 2016 freigelassen wurde.

In den USA startet der Film am 24.l November, ein deutscher Kinostart ist noch nicht bekannt. (PV)