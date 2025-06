Stars Howard Carpendale hat einen klitzekleinen Doppelgänger

Howard Carpendale - September 2011 - bei Markus Lanz BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.06.2025, 14:00 Uhr

Der Enkel des beliebten Schlagerstars scheint schon jetzt in seine Fußstapfen zu treten.

Howard Carpendale und sein Enkel Mads haben einiges gemeinsam.

Der 79-jährige Schlagerstar versucht trotz seines vollen Terminkalenders so viel Zeit wie möglich mit dem siebenjährigen Sohn von Wayne und Annemarie Carpendale zu verbringen. Und der Einfluss seines berühmten Großvaters scheint sich schon jetzt bei dem kleinen Mads bemerkbar zu machen, wie die TV-Moderatorin im Gespräch mit ‚Bunte‘ verriet. Opa und Enkel ähneln sich demnach „so sehr, dass man fast die Frage stellen kann, wer eigentlich sein Vater ist“, berichtet Annemarie lachend und betont: „Mads ist wie Howard – nur in mini. Er singt den ganzen Tag, das liegt ihm offenbar im Blut – und das hat er definitiv nicht von Wayne und mir. Und er liebt Musik.“

Die Leidenschaft ihres Sohnes wollen Mads’ Eltern selbstverständlich fördern, wie Wayne weiter erzählt: „Mads spielt Gitarre und hatte jetzt schon zweimal ein Vorspielen. Da merkt man zwar, dass er Lampenfieber hat, aber man sieht ihm auch an, dass er es genießt, vor so einer Menge an Zuschauern zu spielen. Wie ‚Babba‘. So nennt Mads meinen Vater.“ Auch Howie ist das Talent seines Enkels bereits aufgefallen. „Mads und ich sind ein Herz und eine Seele, das stimmt. Er sitzt ja auch bei meinen Konzerten ganz oft in einer der vorderen Reihen und singt viele meiner Lieder mit. Manchmal beobachte ich ihn dabei ganz ungläubig. Er ist ein ganz besonderer Junge, auf den ich sehr stolz bin. Ich hoffe, wir erleben noch viele Abenteuer zusammen“, schwärmt der stolze Großvater im Interview.